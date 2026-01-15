República Dominicana entra hoy en el período más frío del año: hasta cuándo se sentirá

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El analista meteorológico Jean Suriel informó que este jueves inició el período más frío del año en la República Dominicana, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo.

“Entre el 15 de enero y hasta mitad de marzo, el ambiente se tornará muy frío en gran parte del territorio dominicano, debido a la influencia de los sistemas frontales y las masas de aire polar”, escribió Suriel en su cuenta de la red social X.

Señaló que, de manera especial, en la zona montañosa y en el Cibao se registrará el descenso más significativo durante la temporada frontal y el invierno tropical; luego, el ambiente continuará muy fresco hasta mitad de abril de este año.

De igual forma, el experto alertó que en las próximas horas se acercará al territorio nacional una vaguada frontal, por lo que la nubosidad aumentará en varias zonas.

“Esta tarde y esta noche, el fenómeno provocará precipitaciones moderadas. Algunas inundaciones urbanas moderadas están en pronóstico para esta tarde”, advirtió.

Agregó que mañana viernes, los vientos húmedos activarán los efectos de la vaguada; los aguaceros serán intensos después del mediodía, incrementando el potencial de inundaciones más fuertes en el norte, noroeste, noreste, Cordillera Central y sureste.

En tanto que, para el sábado y el domingo, permanecerán los remanentes de la vaguada y la humedad marina, generando períodos lluviosos moderados hacia el norte, noreste, Cordillera Central, sur y sureste.

“Y el lunes, disminuirán las precipitaciones en RD, pero en la tarde podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas por los efectos de la humedad marina”, añadió Jean Suriel.