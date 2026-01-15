Cómo funciona el Centro de Revisión Preventiva de Celulares

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) explicó los procedimientos que se realizan en el Centro de Revisión Preventiva de Celulares, instalado en Plaza Central desde diciembre de 2025, como parte de la estrategia nacional para reducir el robo y la comercialización ilegal de dispositivos móviles.

Procedimiento de verificación

Consulta del IMEI: El ciudadano debe proporcionar el código IMEI del celular, que se obtiene marcando *#06# en el dispositivo.

Validación en bases de datos: El IMEI es cotejado con registros nacionales e internacionales, incluyendo:

Policía Nacional

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel)

Sistema internacional GSMA Device Check

Certificación gratuita: Una vez validado, el usuario recibe un certificado que confirma si el equipo está libre de reportes de robo o irregularidades.

Opciones disponibles

Presencial: En el Centro de Revisión Preventiva ubicado en el segundo nivel de Plaza Central.

Virtual: Enviando el IMEI al número 809-251-3521, donde se recibe la certificación de manera gratuita y rápida.