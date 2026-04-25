Fusiles, ametralladoras y equipos clave: así refuerzan al Ejército dominicano

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Fusiles, ametralladoras, armas de precisión y más de 11,000 uniformes de faena forman parte del nuevo equipamiento entregado al Ejército de República Dominicana, en un esfuerzo por fortalecer sus capacidades operativas.

El lote incluye fusiles IWI ARAD calibre 5.56, ametralladoras Negev calibre 7.62 destinadas a plataformas de patrullaje y transporte, así como fusiles de precisión de las marcas Barrett y Daniel Defense, orientados a mejorar la capacidad de respuesta de las tropas en distintos escenarios.

El equipamiento será asignado a unidades clave como la Primera Brigada de Infantería, que integra los batallones “Juan Pablo Duarte”, “Francisco del Rosario Sánchez” y “Matías Ramón Mella”, además del Batallón de Comandos, fundamentales en la defensa y seguridad nacional.

Ministerio de Defensa entrega moderno equipamiento al Ejército de República Dominicana para fortalecer capacidades operativas

La entrega se realizó en el Campamento Militar “16 de Agosto” y fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, mientras que la recepción estuvo a cargo del comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD.

Esta iniciativa responde a las directrices del presidente Luis Abinader, en su condición de Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y forma parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional.

Durante la actividad estuvieron presentes viceministros de Defensa, el inspector general de las Fuerzas Armadas, miembros del Estado Mayor General y altos mandos militares.

Ministerio de Defensa entrega moderno equipamiento al Ejército de República Dominicana para fortalecer capacidades operativas

Con esta entrega, el Ministerio de Defensa busca consolidar unas Fuerzas Armadas más modernas, eficientes y con mayor capacidad de respuesta, fortaleciendo la listeza operacional de las tropas y optimizando su desempeño en distintos escenarios.

La incorporación de estos equipos representa un avance en términos de confiabilidad operativa y adaptabilidad, permitiendo a las unidades incrementar su efectividad en el cumplimiento de las misiones asignadas.