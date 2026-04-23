Conmemoran el 177 aniversario de la Batalla de Las Carreras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial de Peravia y el Ayuntamiento de Villa Fundación, conmemoraron el 177 aniversario de la Batalla de Las Carreras, en el Monumento Batalla de Las Carreras, sección Las Carreras, Provincia Peravia.

El solemne acto inició a las 8:00 a.m., con una ceremonia solemne, cívico-militar en honor a los héroes de la Batalla de Las Carreras por parte del Ministerio de Defensa. A seguidas el enhestamiento de la Bandera Nacional e interpretación del Himno, a cargo de la Banda de Música del Ejército de República Dominicana y la invocación religiosa.

También se leyó la lectura de la orden del día y los honores militares de estilo a los héroes de la Batalla de Las Carreras. Luego, se realizó el depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones, al compás con el toque de ofrenda.

Se dirigieron a los presentes Amauris Castillo, alcalde del Distrito Municipal Villa Fundación y Ángela Yadira Báez, gobernadora civil de la provincia, mientras que la reseña histórica estuvo a cargo del coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa. Hicieron acto de presencia el Mayor General Celín Rubio Terrero, jefe del Comando Conjunto Sur del Ministerio de Defensa y Julito Furcal, senador de la provincia.

Los estudiantes desfilaron con los colores de la dominicanidad.

Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al ofrecer el discurso de rigor dijo que “arribar al día más trascendental de nuestra historia, 27 de febrero de 1844 y sostenerlo, fue un largo y complejo trayecto de construcción identitaria y forjación épica escrita con hechos y sellada con sangre. Por eso, enfrentamos las constantes invasiones militares de los haitianos que se negaban rotundamente al hecho consumado de la Independencia Nacional, de una comunidad cultural y territorial llamada pueblo dominicano”.

Sostuvo que es en esa realidad es que se produce la Batalla de Las Carreras el 21 de abril de 1849, en lo que hoy forma parte de la provincia Peravia, en ella los dominicanos, siempre en minoría, avergonzamos y derrotamos la superioridad en número de los haitianos.

Uribe concluyó que “transcurridos 177 años de la Batalla de Las Carreras, desde la conciencia memorial historiográfica, repetimos como en una inmensa aula cívica que las efemérides patrias deben servir para reafirmarnos en la soberanía, autodeterminación e identidad país. Todo en la dirección de fortalecer nuestra unidad como nación en un mundo agitado por conflictos bélicos y convulsiones económicas que escapan a nuestra influencia nacional. Unidad patriótica. Unidad dominicanista. Unidad en el espíritu triunfador de la Batalla de Las Carreras, porque somos y seguiremos siendo una gran República Dominicana”.

El emotivo acto concluyó con la presentación de grupos infantiles y estudiantes, quienes deleitaron a los presentes con poesía coreada y monólogos sobre los héroes de la gesta independentista.

Rescate y salvamento de la existencia de RD



La Batalla de Las Carreras fue una de las grandes batallas durante los años posteriores a la Guerra de la Independencia dominicana y se libró el 21 de abril de 1849, cerca de Baní, provincia de Peravia. Tropas dominicanas, una parte del ejército del sur, dirigidas por el general de división Pedro Santana, quien comandó la batalla derrotó a una fuerza del ejército haitiano que superaba en número al dominicano, encabezado por el emperador Faustin Soulouque.

El triunfo de las fuerzas dominicanas en esta batalla marcó el fin de la tercera campaña de la guerra domínico-haitiana, donde a sangre y fuego también defendieron la nacionalidad el general Francisco del Rosario Sánchez, el general Ramón Matías Mella, Padres de la Patria, el general Antonio Duvergé, el general Antonio Abad Alfau y el coronel Marcos Evangelista.