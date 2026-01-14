Gabinete de Política Social prioriza empleo juvenil y hambre cero

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Gabinete de Política Social ejecutará en el corto y mediano plazo un conjunto de acciones enfocadas en la inserción de jóvenes al estudio y al empleo, la reducción de la pobreza extrema, el fortalecimiento de la atención a las mujeres y el aumento de la esperanza de vida de la población, informó ayer Geanilda Vásquez, coordinadora de esa entidad.

Al presentar las iniciativas y ejecutorias de los programas institucionales a periodistas, Vásquez explicó que esos planes buscan cumplir las prioridades definidas para la conclusión del período de Gobierno, colocando la política social como uno de los principales ejes de la gestión pública.

La coordinadora del Gabinete señaló que la estrategia estará basada en una mayor articulación interinstitucional, con el objetivo de alinear los programas sociales del Estado, optimizar los recursos públicos y lograr un mayor impacto en los indicadores.

Entre las acciones prioritarias, la funcionaria destacó el fortalecimiento del programa Oportunidad 14-24, dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan, mediante reinserción educativa, capacitación técnica, empleabilidad y apoyo al emprendimiento.

Indicó que el Gabinete impulsará programas orientados a reducir la mortalidad y elevar la esperanza de vida de 70 a 74 años, con intervenciones focalizadas en la mortalidad infantil, los accidentes de tránsito y las enfermedades cardiovasculares.

Erradicar pobreza extrema

Vásquez manifestó que otra línea de acción relevante es avanzar hacia la meta de “hambre cero”, con iniciativas destinadas a erradicar la pobreza extrema y garantizar que ninguna familia dominicana viva por debajo del umbral de la pobreza.

Agregó que priorizarán la eliminación de los pisos de tierra en hogares vulnerables y la sustitución del uso de leña y carbón para cocinar, como parte de los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida y la salud de la población.

Geanilda Vasquez estuvo acompañada de Guillermo Moringlane, director de los programas de inclusión Social, Ana Lendor, Directora de CEDI Mujer, Alex Mordán, director del Programa Oportunidad 14-24, y José Torres, director de Comunicaciones.