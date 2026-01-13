Paliza: "No hay cancelaciones masivas; son preocupaciones externadas en espacios no adecuados"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Las relaciones internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) "no pueden estar en mejor momento; no pueden gozar de un mejor nivel".

Así lo aseguró el ministro de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, externara su desacuerdo con algunos cambios en varias instituciones del Estado.

Paliza aseveró que en el Gobierno "no hay cancelaciones masivas", y lo dicho por Pacheco "son preocupaciones externadas en momentos y espacios no adecuados".

"Inclusive, muchas de esas preocupaciones, con una llamada telefónica han quedan solucionadas o quedan socializados", dijo Paliza con una sonrisa, e indicó que esas llamadas para limar asperezas siempre han existido. "Pero no conmigo y Pacheco: conmigo y Pacheco y con todos", indicó.

Se recuerda que el presidente de la Cámara de Diputados se quejó el pasado viernes por algunos de los cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader en el tren gubernamental, y señaló a algunos funcionarios como "arribistas".

Pacheco explicó en la Cámara de Diputados que no comprende cómo en nombre de esos movimientos que ha hecho Abinader, "se persigan a compañeritos del partido para satisfacer egos de funcionarios".

"Respaldo a este Gobierno, pero no me puedo quedar callado. Señor presidente, usted es mi líder, pero no me puedo quedar callado. Si esto me cuesta el puesto, que me cueste, pero no me voy a quedar callado ante esta situación", apuntó el diputado.

Abinader hizo cambios en diferentes instituciones como Industria, Comercio y Mipymes, Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos, Seguros Banreservas, entre otras.