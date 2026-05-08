Ganadería anuncia trabajos en Laboratorio Veterinario

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Laboratorio Veterinario Central (Lavecen) será remodelado, con una inversión de 15 millones de pesos, anunció ayer el director de Ganadería, Abel Madera.

Dijo que eso parte de las acciones dirigidas a fortalecer la sanidad animal y modernizar los servicios diagnósticos en el país.

Explicó que la intervención contempla la adecuación de las instalaciones, la actualización de equipos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal, con el objetivo de optimizar la detección, control y vigilancia de enfermedades que afectan la producción pecuaria.

Indicó que con una inversión aproximada a RD$21 millones el año pasado en la producción de biológicos, lograron la elaboración de 1,348,620 dosis destinadas al diagnóstico y la prevención de enfermedades animales.

Dijo que superan la meta programada de 986,500 dosis y que esto ha beneficiado a más de 47,000 fincas pecuarias, contribuyen al fortalecimiento de la sanidad pecuaria. Madera agregó que se procesaron 161,605 muestras en el 2025 y en lo que va del 2026 para la detección de Peste Porcina Africana (PPA), reforzando la vigilancia epidemiológica en el país..