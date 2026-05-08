Remodelación
Ganadería anuncia trabajos en Laboratorio Veterinario
Incluye la adecuación de las instalaciones, la actualización de equipos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal
El Laboratorio Veterinario Central (Lavecen) será remodelado, con una inversión de 15 millones de pesos, anunció ayer el director de Ganadería, Abel Madera.
Dijo que eso parte de las acciones dirigidas a fortalecer la sanidad animal y modernizar los servicios diagnósticos en el país.
Explicó que la intervención contempla la adecuación de las instalaciones, la actualización de equipos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal, con el objetivo de optimizar la detección, control y vigilancia de enfermedades que afectan la producción pecuaria.
Indicó que con una inversión aproximada a RD$21 millones el año pasado en la producción de biológicos, lograron la elaboración de 1,348,620 dosis destinadas al diagnóstico y la prevención de enfermedades animales.
El País
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EVARISTO RUBENS
Dijo que superan la meta programada de 986,500 dosis y que esto ha beneficiado a más de 47,000 fincas pecuarias, contribuyen al fortalecimiento de la sanidad pecuaria. Madera agregó que se procesaron 161,605 muestras en el 2025 y en lo que va del 2026 para la detección de Peste Porcina Africana (PPA), reforzando la vigilancia epidemiológica en el país..