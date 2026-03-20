Ganadería defiende Plan de Bioseguridad Porcina

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El director General de Ganadería, Abel Madera, afirmó ayer que es exitoso el Programa Nacional de Bioseguridad Porcina que ejecuta el Gobierno, con la cooperación de Aphis-Usda, FAO, IICA y OIRSA, contra la PPA.

Dijo además, que los porcitultores están produciendo el 30% de la carne de cerdo que consumen los dominicanos.

Madera descalificó al doctor Carlos Trincado, consultor de bioseguridad en granjas porcinas, sobre el plan del país para combatir la Peste Porcina Africana (PPA), porque desde el 2021 no ha vuelto al país y no conoce la aplicación del programa.

Indicó que las 27 granjas cerfiticadas en bioseguridad porcina de las 640 registradas, representan el 20% de la producción nacional de cerdos. Señaló que muchas de las granjas que no han sido certificadas, aunque muchas de ellas califican, pero esa certificación no es República Dominicana q ue la entrega, sino organismos internacionales.

Recordó que en el país hay todo una cultura de producción de cerdos y cambiarla no es de la noche a la mañana. Hay todo un proceso que estamos llenando. Explicó que muchos de los porcicultores pequeños y medianos del país, tienen otras producciones, como crianzas de vacas, gallinas sueltas, granjas de pollos o gallinas ponedoras. Eso hace difícil la certificación.

Precisó que los porcicultores de hoy están más capacitados para enfrentar la PPA debido a que han adquirido nuevos conocimientos con el Plan de Bioseguridad Porcina que ejecuta el gobierno con un fondo de RD$600 MM, aportados por el país y Estados Unidos.

Exhortó a Trincado a sumarse al programa para que tenga conocimiento a fondo y pueda hablar con mayor propiedad y dar su opinión sobre lo que crea no esté funcionando bien. El director de Ganadería afirmó que en ninguna de las granjas que han sido certificadas en bioseguridad, no se han presentado brotes de PPA.

En respuesta a la sugerencia de Trincado, de que el país debería eliminar todos los cerdos para erradicar la PPA, Madera dijo que desde el 2007, “ningún país ha erradicado la producción de cerdos por PPA. Usted no ha oído que los españoles, los chinos o los estadosunidenses han hablado de eliminar sus crianzas de cerdos, para combatir la PPA que tienen en sus respectivos territorios.