GFC pide TC anule sentencia altera el Parque Jaragua

La Coalición Mundial por los Bosques (GFC) y su Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente demandaron del Tribunal Constitucional la anulación urgente de la sentencia de amparo que emitió el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena reducir las áreas protegidas del Parque Nacional Jaragua.

Le solicitaron fallar en contra de la sentencia que altera los límites del parque dominicano, para desarrollar proyectos privados de explotación turística dentro de la importante Reserva de Biosfera, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los dos organismos defensores del medio ambiente cuestionan que la sentencia del TSA, del 20 de noviembre de 2025, fuera divulgada públicamente en febrero de este año 2026. Darío Solano, coordinador de la GFC y Kwami Kpondzo, coordinador de la Campaña de Industrias extractivistas, turismo e infraestructura de la GFC, deploraron que el TSA otorgara una sentencia que favorece a un consorcio privado de desarrollo de infraestructuras e inversiones inmobiliarias, viola la Constitución dominican, la Ley General del Medio Ambiente y de la Ley Sectorial de Áreas protegidas y pone en riesgo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.