Gobierno anuncia el día exacto de entrega del bono a 1.4 millones de familias

El Gobierno anunció este lunes el día exacto de la entrega de “La Brisita Navideña” para un millón 400 mil familias vulnerables de la geografía nacional.

Durante el desarrollo de La Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader dijo que dicho bono, que consistirá en 1,500 pesos por familia, será entregado el 04 de diciembre de 2025.

Según lo confirmado por Supérate, el bono navideño llegará a 2.5 millones de personas a nivel nacional: 1.400 familias que ya cuenta con la tarjeta, y el resto se hará en efectivo.

El bono está dirigido a hogares catalogados en pobreza extrema, así como a aquellas familias que ya están registradas en el programa Supérate.

Un factor económico clave es el límite de ingresos: los beneficiarios deben tener salarios por debajo de los RD$30,000 mensuales.

El mandatario indicó, además, que se entregará un total de RD$34,448 millones de regalía pascual la primera semana de diciembre de 2025.

Al respecto, la directora de Supérate, Gloria Reyes, indicó que las familias de dicho programa podrán usar el bono en comercios tradicionales y en las grandes empresas, durante esta temporada.

La semana pasada, Reyes recordó que la tarjeta navideña equivale a lo que antes era la tradicional caja de alimentos: solo que ahora es convertida en dinero.

La funcionaria indicó que cerca del 30 % de las ayudas sociales está dirigida a adultos mayores, por lo que su “Brisita Navideña” está garantizada.