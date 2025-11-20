Bono Navideño: 10 preguntas clave y sus respuestas que debes conocer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, el Gobierno ha confirmado la entrega de un Bono Navideño de RD$1,500 a 2.5 millones de dominicanos este diciembre, una inyección económica muy esperada.

Sin embargo, la gran pregunta que resuena entre los ciudadanos es: ¿Cómo saber si califico para recibir este beneficio?

A diferencia de años anteriores, la identificación de los beneficiarios se ha vuelto un proceso específico que requiere cumplir con varios criterios establecidos por la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y el programa Supérate.

Con este en mente, te revelamos las 10 preguntas más solicitadas sobre el Bono Navideño y sus respuestas:

1. ¿Quiénes califican para el bono navideño?

El bono está dirigido a hogares catalogados en pobreza extrema, así como a aquellas familias que ya están registradas en el programa Supérate.

Un factor económico clave es el límite de ingresos: los beneficiarios deben tener salarios por debajo de los RD$30,000 mensuales.

2. ¿Cómo consulto si estoy habilitado?

Supérate ha habilitado un mecanismo de verificación sencillo. Los ciudadanos pueden realizar una consulta oficial utilizando su número de cédula tanto en las plataformas digitales del programa como en los puntos comunitarios designados.

3. ¿Qué pasa si pierdo la tarjeta del bono?

Una de las contingencias más frecuentes es la pérdida o el extravío de la tarjeta utilizada para el cobro. En caso de que esto ocurra, la recomendación de Supérate es clara: el beneficiario debe reportar la situación de manera inmediata a través de los canales de atención oficiales del programa.

4. ¿Qué pasa si trabajo pero gano menos de RD$30,000?

La regla es sencilla: si sus ingresos son inferiores al tope de RD$30,000 mensuales, el ciudadano califica dentro del criterio de "bajo ingreso".

5. ¿Puedo registrar a alguien para que reciba el bono?

La respuesta es No. El Gobierno ha reiterado que no hay inscripciones abiertas para el Bono Navideño. La identificación e inclusión de los beneficiarios es un proceso interno y exclusivo que realizan las instituciones oficiales.

6. ¿Puedo recibir el bono si ya tengo Supérate?

Sí, pueden recibir el Bono Navideño. Si ya poseen y utilizan la tarjeta Supérate, el proceso es automático: el bono se depositará directamente en ese mismo medio.

7. ¿Qué hago si no aparezco en ninguna lista?

Si un ciudadano no aparece en la selección, esto significa que no fue seleccionado para recibir el beneficio en esta edición del Bono Navideño.

8. ¿Cuántas personas recibirán el bono este año?

Según lo confirmado por Supérate, el Bono Navideño llegará a 2.5 millones de personas a nivel nacional.

9. ¿Cómo saber si una página es falsa?

Para verificar la autenticidad de la información, los ciudadanos deben saber que Supérate solo publica comunicados e información en sus sitios oficiales.

Es una regla de oro: ninguna página o plataforma privada está autorizada a solicitar números de cédula, datos bancarios

10. ¿Cuándo se entrega el bono?

El Gobierno ha confirmado que la distribución del Bono Navideño inicia en el mes de diciembre