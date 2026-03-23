Gobierno cerró cuentas con RD$136,903.00 MM en el 2025

Publicado por Nelson Suarez Creado: Actualizado:

De acuerdo con el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2025, el Gobierno Central cerró sus operaciones durante el ejercicio del año pasado, con un total de efectivo y equivalentes de efectivo ascendente a RD$136,903.00, cifra ligeramente inferior a los RD$139,548.5 millones con los que cerró en el 2024.

Las disponibilidades de efectivo y equivalentes de efectivo están compuestas por dinero en caja y bancos, así como las inversiones fácilmente convertibles de las instituciones del Gobierno Central. Al finalizar el 2025 estos fondos estaban depositados en diferentes cuentas en el Banco de Reservas, en el Banco Central, en el Banco Agrícola, en Caja Chica institucionales y en Certificados Financieros a Plazos de varias instituciones gubernamentales.

Graficos

La mayor proporción de las disponibilidades de efectivo y equivalentes, el 69.0%, se encontraban depositados en diversas cuentas en el Banco Central por un monto de RD$94,453.75 millones. De este monto, el 94.6%, ascendentes a RD$89,382.4 millones pertenecían a la cuenta del Gobierno Central para pago del servicio de la deuda externa que equivalen a US$1,421.1 millones.

El resto de los fondos corresponden a depósitos del Gobierno Central en el Banco Central para pago de la deuda externa en Euros por €37,136,729.00 (RD$2,746.22 millones), depósitos en cuentas de proyectos con recursos externos por US$33,244,851.00 (RD$2,091.03 millones), cuenta R.D. en Derechos Especiales de Giros por US$2,364,964.00 (RD$203,714,925.0) y en la cuenta República Dominicana Remunerada de la Tesorería Nacional en pesos por RD$30,357,596.00.

Graficos

De igual manera, en cuentas en el Banco de Reservas, que por ley es el banco depositario de los fondos públicos, el Gobierno Central tenía depósitos al cierre del 2025 ascendentes a RD$36,857.4 millones. En el 2024 las disponibilidades cerraron con RD$69,302.6 millones.

Graficos

La composición de los depósitos del Gobierno en el Banco de Reservas al cierre del 2025 estaba conformada por RD$18,224.8 millones en cuenta República Dominicana en monedas extranjeras, principalmente dólares y euros. Además, en la cuenta República Dominicana en pesos contaba con RD$7,375.3 millones, en fondos institucionales varios las disponibilidades eran de RD$7,052.6 millones, en cuentas operativas disponía de RD$808.5 millones, en cuentas especiales tenía RD$218.1 millones, en cuentas de anticipos financieros disponía de RD$196.1 millones y en cuentas de proyectos con recursos externos tenía RD$72.6 millones.

Un dato importante con relación a las disponibilidades de efectivo y equivalentes de efectivo del Gobierno Central al cierre del 2025 es el relacionado con los depósitos en certificados financieros a plazo de varias instituciones públicas, que al finalizar el año pasado registran un monto de RD$4,755.5 millones dentro de los que se destacan la Junta Central Electoral con RD$1,989.0 millones y el Instituto de Bienestar Magisterial con RD$1,316.5 millones.

Otras entidades que también tienen certificados financieros a plazo son: la Cámara de Cuentas con RD$644.8 millones, el Consejo del Poder Judicial con RD$381.5 millones, el Senado de la República con RD$250.0 millones, la Comisión Hípicas Nacional con RD$80.0 millones, el Tribunal Constitucional con RD$52.2 millones, el Ministerio Administrativo de la Presidencia con RD$30.0 millones y el Tribunal Superior Electoral con RD$11.5 millones.