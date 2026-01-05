Gobierno dice mantiene seguimiento a situación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader afirmó que el Gobierno mantiene un seguimiento permanente a la evolución de los acontecimientos en Venezuela y reiteró que República Dominicana nunca reconoció la legitimidad de la proclamación de Nicolás Maduro, tras las elecciones celebradas en 2024.

A través de la red social X, recordó que en coherencia con esa posición, el país impulsó la Declaración de Santo Domingo, en agosto de ese mismo año, iniciativa que demandó el respeto a la voluntad expresada en las urnas por el pueblo venezolano.

Destacó que la solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano es histórica y reafirmó la disposición del país a colaborar con los esfuerzos dirigidos al restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia.

Enfatizó que el país mantendrá una postura firme en defensa de los valores democráticos y aseguró que el país estará siempre del lado de la democracia, en cualquier escenario y circunstancia. “República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea”.

América reacciona

Colombia y Cuba, también advertidos por el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, de poner sus barbas en remojo, fueron los primeros en reaccionar contra la intervención.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, pidió una reunión “inmediata” de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas para tratar el tema y anunció un puesto de control en Cúcuta, principal paso fronterizo con Venezuela y emitió un decreto de emergencia para las posibles consecuencias económicas y sociales que pueda tener el ataque sobre el país.

En tanto, Cuba definió criminal el ataque y urgió una reacción de la comunidad internacional.

También censuraron los gobernates de México, Brasil, Chile y Honduras.

En tanto, respaldan la acción el presidente electo chileno, José Antonio Kast, que pidió a los gobiernos latinoamericanos “coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país”.

El de Argentina, Javier Milei, que aseguró que Edmundo González Urrutia debe ser el presidente; el de Ecuador, Daniel Noboa, que dijo que “a todos los criminales narcochavistas” les llega su hora; el de Perú José Jerí, el de Panamá, José Raúl Muñino.