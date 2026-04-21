Gobierno dominicano destaca la libertad de navegación como clave para la estabilidad global

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El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que da seguimiento a la evolución del entorno internacional, marcado por desafíos crecientes que impactan tanto la estabilidad económica global como el ejercicio de la soberanía de los Estados.

Mediante un comunicado oficial, la institución destacó que, en su condición de Estado insular del Caribe y por su posición geoestratégica en las Américas, el país considera el derecho a la navegación como un principio esencial del orden internacional contemporáneo, así como un factor clave para la estabilidad económica mundial y la preservación de la paz y la seguridad.

“El acceso libre, seguro y continuo a las rutas marítimas resulta indispensable para garantizar la comunicación entre las naciones, el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, y la sostenibilidad de las actividades comerciales. En consecuencia, República Dominicana subraya la importancia de que estos derechos sean plenamente respetados conforme al derecho internacional, en particular a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”, manifestó el órgano diplomático.

Asimismo, enfatizó que estos derechos deben ejercerse con respeto a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los Estados ribereños, evitando acciones que puedan afectar la estabilidad regional o el orden jurídico internacional.

“En consecuencia, República Dominicana reitera su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional e insta a todos los Estados a abstenerse de adoptar medidas que limiten o vulneren la libre navegación fuera de los marcos legalmente establecidos”, dijo el MIREXRD.

Asimismo, exhortó al fortalecimiento de la cooperación internacional y al apego a normas claras, previsibles y equitativas que garanticen un entorno marítimo seguro y estable.

“República Dominicana reafirma que la preservación de la libertad de navegación no solo constituye una obligación jurídica, sino también una condición indispensable para la prosperidad económica, la convivencia pacífica y el bienestar de los pueblos”, finalizó.