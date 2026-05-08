Gobierno entrega renovado el hospital de Castañuelas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La vicepresidenta Raquel Peña y el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, entregaron ayer el renovado hospital municipal Doctor Julio Álvarez Acosta, en Castañuelas, de Montecristi, con una inversión superior a los RD$136 millones.

La infraestructura, señala una nota de la Presidencia, fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema sanitario en esa demarcación e impactará de manera directa a miles de residentes que “tendrán servicios médicos accesibles y de mayor calidad”.

Durante el acto, la vicepresidenta destacó que el remozamiento general y la construcción del área de emergencia representan un paso importante para continuar acercando servicios de salud dignos y oportunos a las comunidades.

“Cada espacio renovado, cada equipo incorporado y cada área fortalecida representan una respuesta concreta a las necesidades de nuestra gente”, expresó Peña, quien destacó además, el proceso de transformación sanitaria impulsado por el Gobierno.

De su lado, el doctor César Landrón aseguró que el SNS continúa avanzando en el remozamiento y equipamiento de centros de salud en todo el país, como parte del compromiso fortalecer la Red Pública.

Dijo que la intervención incluyó el remozamiento general de sus instalaciones y la construcción del área de emergencias.