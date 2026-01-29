Requisitos y documentos para las becas internacionales MESCYT

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, anunció la convocatoria al programa de becas internacionales.

La misma estará abierta desde el viernes 30 de enero hasta el 20 de febrero.

El lanzamiento se realizará en la Universidad Apec (Unapec) donde darán a conocer todos los detalles para esta nueva edición.

Para los interesados puedan aplicar a través de la página web del Mescyt.

Requisitos y documentos para las becas publicados en la página del Mescyt

1. Ser dominicano, con residencia permanente en República Dominicana.

2. Bachiller graduado con un índice académico mínimo de 80 en la escala de cero a 100 o de 3 en la escala de cero a cuatro.

Documentos de aplicación

Formulario de Solicitud de Becas Internacionales de Grado.

Record de calificaciones legalizado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

Certificado de Bachiller legalizado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

Una (1) foto 2×2.

Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral (ambos lados). (Las personas que no tengan mayoría de edad podrán aplicar utilizando su cédula de menor).

Fotocopia del Pasaporte (primera página y visas, si tiene).

Currículum Vitae (máximo 2 páginas).

Certificación que acredite el nivel del dominio del idioma en el que se impartirá el programa seleccionado (en caso de no ser en español).

Carta declaratoria de los propósitos que pretende alcanzar mediante los estudios a realizar. (Máximo 1 pág. Se ponderará redacción, estructura formal del documento, propósito de la solicitud, méritos personales y académicos, y el objetivo futuro al concluir el programa de becas).

En caso de aplicar como diáspora: declaración jurada apostillada que evidencie que es dominicano/a o uno de los padres es dominicano/a y reside fuera del país.

Otra documentación

1. Récord de calificaciones del Bachillerato firmado y sellado en el Distrito Educativo.

2. Certificación original de conclusión del Bachillerato.

3. Certificado de aprobación del octavo grado firmado y sellado por el Distrito Educativo.

¿Dónde llevar los documentos?

1. Departamento de Pruebas Nacionales

2. Departamento de Acreditación y Titulación

(Ambos en el Ministerio de Educación, MINERD).