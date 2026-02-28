Gobierno esboza logros en salud, ve hay revolución

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader destacó los logros del Gobierno en materia de salud, baja de indicadores, como mortalidad materna, infantil, dengue y alta inversión en infraestructuras.

El mandatario citó la alta afiliación de subsidiados en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la cobertura de medicamentos de alto costo para población que lo requiera.

El Gobierno entregó al país en el 2025 30 establecimientos de salud, entre ellos hospitales, centros de primer nivel y centros diagnósticos. Fueron construidos, ampliados o rehabilitados con una inversión superior a RD$2,659 millones de pesos. Entre los centros, mencionó el mayor hospital regional del país, construido en San Francisco de Macorís, el Centro clínico quirúrgico en la ciudad sanitaria y un moderno hospital en Dajabón.

En su discurso ante el Congreso Nacional, el presidente Abinader dijo que en salud ha habido una verdadera transformación, en la cual ha habido inversión en inversión en tecnología y equipamiento médico. Se destinaron más de RD$3,778 millones en equipos modernos, incorporando tomógrafos, mamógrafos, equipos de imágenes diagnósticas, incubadoras, monitores y tecnología de última generación, incluyendo por primera vez en la red pública equipos de mamografía tridimensional con tomosíntesis digital.

Los logros esbozados

En 2025, 92 centros de salud fueron dotados de nuevos equipos, con una inversión adicional de RD$632 millones, fortaleciendo la capacidad diagnóstica en todo el territorio nacional. La Red Pública ofrece una mayor capacidad de respuesta. Y si queremos resumir el avance en la red de salud. En 2025 se ofrecieron 7,781,502 consultas, para un aumento de 619 mil consultas desde 2019, afirmó Abinader.

Se realizaron 28,383,336 en 2025 de análisis de laboratorios, las imágenes casi se duplicaron de 2,451,716 imágenes a 4,338,827, leyó en su discurso el mandatario. El Programa de Atención Domiciliaria realizó alrededor de 600 mil visitas a personas vulnerables que lo necesitaban