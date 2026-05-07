Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Destinará RD$ 30 MM

Gobierno impulsa energía solar agrícola

Se realizara mediante el financiamiento de proyectos fotovoltaicos de hasta 60 kilovatios dirigidos a productores agrícolas.

Inversión del Gobierno

Inversión del Gobierno

EMILIO GUZMÁN M.
Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

El Gobierno invertirá RD$ 30 millones para promover el uso eficiente de la energía solar en el sector agropecuario, mediante el financiamiento de proyectos fotovoltaicos de hasta 60 kilovatios dirigidos a productores agrícolas.

La información, señala una nota, fue ofrecida por el administrador del Banco Agrícola (Bagrícola), Fernando Durán, y el director de Tecnificación Nacional de Riego , Claudio Caamaño Vélez, quienes explicaron que los interesados tendrán hasta el 13 de julio para solicitar los recursos.

Durán reiteró el compromiso gubernamental con el desarrollo agropecuario y afirmó que la alianza entre Bagrícola y la Tecnificación Nacional de Riego, busca modernizar los sistemas de riego y fomentar uso eficiente del agua en producción agrícola nacional.

Caamaño destacó que el Gobierno ha otorgado recursos no reembolsables a productores, para reducir costos de producción y lograr un mejor aprovechamiento del agua.  

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
tracking