Gobierno impulsa energía solar agrícola

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Gobierno invertirá RD$ 30 millones para promover el uso eficiente de la energía solar en el sector agropecuario, mediante el financiamiento de proyectos fotovoltaicos de hasta 60 kilovatios dirigidos a productores agrícolas.

La información, señala una nota, fue ofrecida por el administrador del Banco Agrícola (Bagrícola), Fernando Durán, y el director de Tecnificación Nacional de Riego , Claudio Caamaño Vélez, quienes explicaron que los interesados tendrán hasta el 13 de julio para solicitar los recursos.

Durán reiteró el compromiso gubernamental con el desarrollo agropecuario y afirmó que la alianza entre Bagrícola y la Tecnificación Nacional de Riego, busca modernizar los sistemas de riego y fomentar uso eficiente del agua en producción agrícola nacional.

Caamaño destacó que el Gobierno ha otorgado recursos no reembolsables a productores, para reducir costos de producción y lograr un mejor aprovechamiento del agua.