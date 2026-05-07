República Dominicana y Ecuador tras acuerdo comercial

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Quito.- EFE

Ecuador y República Dominicana decidieron ayer iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial parcial, señaló la Presidencia ecuatoriana al informar sobre el encuentro, en Punta Cana, de los gobernantes Daniel Noboa y Luis Abinader, respectivamente. En un comunicado, señaló que ambos mandatarios acordaron que avancen los diálogos para la suscripción de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, instrumento con el que se fortalecerá el comercio, la inversión y la cooperación mutua.

También se definió que los cancilleres de las dos naciones trabajen en el desarrollo de áreas de interés como zonas francas, turismo, salud, asuntos migratorios, movilidad humana y energía y minas, principalmente en lo que respecta a gas natural. Los mandatarios expresaron, además, la necesidad de fortalecer el diálogo político mediante la realización de la I Reunión del Mecanismos de Consultas Políticas, en la que se podrá abordar la posibilidad de suscribir un Acuerdo de Intercambio de Información Migratoria.