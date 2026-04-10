Gobierno inicia diálogo sectores productivos por la crisis global

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Gobierno inició ayer las reuniones de consulta con representantes de los principales gremios empresariales y sectores sociales del país con miras a alcanzar un consenso nacional frente al escenario internacional por los conflictos en Medio Oriente.

La información la ofrecieron los ministros José Ignacio Paliza, Magín Díaz y Eduardo Sanz Lovatón, tras una reunión en el Ministerio de Hacienda con representantes de los sectores productivos.

“El presidente Abinader nos ha instruido a construir respuestas conjuntas, porque los desafíos globales se enfrentan mejor cuando el Gobierno y el sector privado trabajan como un solo equipo. Esta mesa de diálogo es la demostración de que la República Dominicana tiene la madurez institucional para actuar con anticipación y responsabilidad”, dijo Paliza.

Los ministros Paliza, Díaz y Sanz Lovatón integran las mesas de trabajo que buscan estructurar los planes del Poder Ejecutivo frente a la situación en el Medio Oriente y su presión sobre los precios del petróleo y de las materias primas.

Buscan escuchar propuestas y plantear respuestas para mantener las perspectivas de crecimiento económico y mitigar los impactos negativos en el orden económico y social.

Planteó que el Gobierno podría iniciar el proceso de reorientación del Presupuesto del Estado, enfocado en disminuir el gasto corriente.

Reunión con políticos

Paliza informó que la comisión de trabajo se reunirá la próxima con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández para tratar sobre el impacto económico y social de la crisis en Medio Oriente.

La reunión con Medina sería el martes y con Leonel Fernández el miércoles.