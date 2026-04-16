Gobierno entrega enseres a familias por inundaciones en el Gran Santo Domingo y Puerto Plata

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Las familias del Gran Santo Domingo y la provincia de Puerto Plata que resultaron afectadas por las fuertes inundaciones comienzan a recobrar su tranquilidad, luego de que el Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), iniciara la implementación de la segunda fase del protocolo de emergencia.

Desde las primeras horas de este miércoles, las unidades de DASAC se trasladaron a la Novia del Atlántico para iniciar la entrega de enseres del hogar a las familias afectadas.

Gobierno inicia entrega de enseres del hogar a familias afectadas por inundaciones

De igual forma, cientos de familias del barrio Nuevo Amanecer, en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, municipio de Los Alcarrizos, reciben camas, neveras, estufas, lavadoras, televisores, juegos de sala y comedor, cilindros de gas, entre otros artículos, tal y como le habían solicitado al presidente Luis Abinader Corona, durante su recorrido por este sector.

“Yo tenía mi casita, el río se me metió y se me llevó mi cama, lavadora, estufa y nevera, pero ahora me siento contenta porque voy a poder dormir más tranquila gracias al Gobierno”, expresó Santa Medina, testimonio que se repite en múltiples muestras de agradecimiento por la intervención. De igual manera, doña Juana narró cómo logró sobrevivir a las sorpresivas inundaciones que afectaron todos sus ajuares.

El director de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, indicó que, además de estas acciones, la institución mantiene de manera simultánea operativos permanentes de entrega de alimentos cocidos y raciones crudas, lo que se suma a una evaluación directa para continuar llevando soluciones integrales a las familias afectadas.

Gobierno inicia entrega de enseres del hogar a familias afectadas por inundaciones

“Tenemos el firme compromiso de asistir a cada familia que lo necesite, tal y como nos ha instruido nuestro presidente Luis Abinader, quien ha estado muy pendiente desde el primer día para que a cada hogar dominicano afectado le llegue la mano solidaria del Gobierno”, indicó el funcionario.

Como parte del seguimiento a esta segunda fase, DASAC continuará desplegada en las zonas impactadas, garantizando que la asistencia llegue de manera oportuna y digna, hasta lograr la recuperación progresiva de las familias afectadas por este fenómeno.