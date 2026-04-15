Qué hacer si tu carro se inundó

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las lluvias intensas y las inundaciones urbanas en el país han dejado a muchos conductores con vehículos afectados por el agua.

Nunca uses tu carro como refugio

Según reportes la mitad de las muertes en inundaciones ocurren dentro de vehículos. Si una tormenta sorprende en la vía, lo más seguro es salir del auto y buscar un lugar elevado.

Si tu vehículo se sumerge

Mantén la calma y baja las ventanas de inmediato. La presión del agua hará casi imposible abrir las puertas. Las ventanas son la única vía de escape antes de que los sistemas eléctricos dejen de funcionar.

No intentes encender el motor

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) recomienda nunca encender un motor inundado. Empuja o remolca el vehículo y deja que un técnico especializado evalúe si el agua entró en el motor.

Otros sistemas también sufren daños

Transmisión, frenos, dirección asistida y sistema eléctrico pueden corroerse y fallar si no se secan a tiempo.

No todos los autos quedan inservibles

Si el agua no superó el borde inferior de las puertas, es probable que el vehículo no tenga daños graves. Pero si alcanzó el tablero de instrumentos, la aseguradora lo declarará “pérdida total”.

Actúa rápido

No dejes el carro inundado desatendido. El agua de mar, más corrosiva que la de lluvia, acelera el deterioro.

Contacta tu aseguradora

Hazlo lo antes posible. En casos de desastre, las compañías reciben miles de reclamos simultáneos y atender rápido tu caso puede ser clave.

Sécalo tú mismo

Abre puertas y ventanas, usa deshumidificadores y toallas absorbentes. El moho puede aparecer en horas y causar daños a la salud.