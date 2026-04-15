Precauciones
Qué hacer si tu carro se inundó
Mantén la calma y baja las ventanas de inmediato. La presión del agua hará casi imposible abrir las puertas
Las lluvias intensas y las inundaciones urbanas en el país han dejado a muchos conductores con vehículos afectados por el agua.
Nunca uses tu carro como refugio
Según reportes la mitad de las muertes en inundaciones ocurren dentro de vehículos. Si una tormenta sorprende en la vía, lo más seguro es salir del auto y buscar un lugar elevado.
Si tu vehículo se sumerge
Mantén la calma y baja las ventanas de inmediato. La presión del agua hará casi imposible abrir las puertas. Las ventanas son la única vía de escape antes de que los sistemas eléctricos dejen de funcionar.
No intentes encender el motor
La Asociación Americana del Automóvil (AAA) recomienda nunca encender un motor inundado. Empuja o remolca el vehículo y deja que un técnico especializado evalúe si el agua entró en el motor.
Otros sistemas también sufren daños
Transmisión, frenos, dirección asistida y sistema eléctrico pueden corroerse y fallar si no se secan a tiempo.
El País
¿Qué cubre realmente un seguro en caso de inundación? Guía para proteger tu patrimonio
Lency Alcántara
No todos los autos quedan inservibles
Si el agua no superó el borde inferior de las puertas, es probable que el vehículo no tenga daños graves. Pero si alcanzó el tablero de instrumentos, la aseguradora lo declarará “pérdida total”.
Actúa rápido
No dejes el carro inundado desatendido. El agua de mar, más corrosiva que la de lluvia, acelera el deterioro.
Contacta tu aseguradora
Hazlo lo antes posible. En casos de desastre, las compañías reciben miles de reclamos simultáneos y atender rápido tu caso puede ser clave.
Sécalo tú mismo
Abre puertas y ventanas, usa deshumidificadores y toallas absorbentes. El moho puede aparecer en horas y causar daños a la salud.