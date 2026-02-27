¿El gobierno se ha modernizado o se quedó atrás? Esto es lo que ha hecho Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader afirmó que para que el Estado llegue, cumpla y permanezca no basta con invertir estratégicamente, sino que es imprescindible gobernar bien, al destacar los avances alcanzados en el proceso de modernización institucional impulsado por su gestión.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la conmemoración del 182.º aniversario de la Independencia Nacional, durante su alocución ante el Congreso Nacional, donde también presentó un balance de las principales transformaciones ejecutadas en materia de eficiencia, transparencia y fortalecimiento de los servicios públicos.

Precisó que desde el inicio de la actual administración se emprendió un proceso integral de transformación estatal enfocado en fortalecer los servicios al ciudadano y modernizar las plataformas tecnológicas del país.

Implementación del nuevo pasaporte electrónico, cédula y licencia



En ese contexto, el mandatario dijo que fue implementado el nuevo pasaporte electrónico, con estándares internacionales de seguridad y tecnología biométrica, lo que fortalece la confianza internacional en los documentos de viaje dominicanos y facilita la movilidad de los ciudadanos.

Asimismo, se respaldó a la Junta Central Electoral en el inicio del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, incorporando mayores niveles de protección, interoperabilidad digital y eficiencia en los servicios estatales.

A estas acciones se suma la modernización de la licencia de conducir, ahora integrada a sistemas tecnológicos más seguros y transparentes que mejoran el control, reducen la falsificación y contribuyen a una gestión más ordenada del tránsito.

Oficinas de emisión de licencias en las 31 provincias y el Distrito Nacional



El jefe de Estado, subrayó que en las próximas semanas estarán operativas las oficinas de emisión de licencias en las 31 provincias y el Distrito Nacional, además de 10 sedes en el exterior, ampliando significativamente la cobertura del servicio. Tanto la gestión de pasaportes como la de licencias serán, en lo adelante, económicamente autosostenibles.

Bajo la rectoría de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), durante 2025 se atendieron más de 1.7 millones de llamadas a través del *462 y se gestionaron 1.9 millones de servicios. De igual modo, los Puntos GOB ofrecieron cerca de 1.5 millones de atenciones, acercando el Gobierno a comunidades históricamente desatendidas.

Burocracia cero



El presidente Abinader indicó que uno de los pilares de esta transformación ha sido el programa Burocracia Cero, que pasó de ser una consigna a convertirse en una reforma estructural. La iniciativa no se limitó a digitalizar formularios, sino que implicó revisar procesos desde su raíz, eliminar requisitos innecesarios y superar prácticas que retrasaban la respuesta estatal.

“En esa línea, se fortalecieron plataformas como la Ventanilla Única de Formalización, el portal 311 y la Certificación Notarial Digital, consolidando un modelo en el que el Estado facilita en lugar de complicar, y resuelve en lugar de postergar”, dijo el gobernante.

Simplificación trámites para permisos de construcción



En coordinación con el sector privado, a través de las mesas de trabajo de Meta RD2036, se simplificaron los trámites para permisos de construcción, reduciendo de más de 160 procesos a 68 en la actualidad, manteniendo la robustez normativa y promoviendo al mismo tiempo el crecimiento económico.

Transformación TV dominicana



“La transformación también ha alcanzado el ámbito de la comunicación pública. La televisora estatal Radio Televisión Dominicana (RTVD) experimentó la mayor modernización tecnológica y de contenidos de su historia, con renovación de infraestructura, estándares y producción original, posicionándose entre las más prestigiosas de la región”.

Agregó además que, como parte de este impulso al sector creativo, fue creado el Instituto Audiovisual, de carácter gratuito, donde jóvenes se forman en televisión y streaming bajo estándares internacionales, impulsando talento para la economía creativa.

“Además, se iniciaron producciones propias con calidad internacional, como las series “La Familia Espejo” y “Trinitarios”, esta última reconocida como la primera serie histórica animada producida en el país.

Evaluación de Desempeño Institucional



En materia de gestión pública, la nueva Evaluación de Desempeño Institucional está basada en resultados. El personal responsable de ejecutar más del 80 % del presupuesto nacional es evaluado conforme a metas y desempeño, bajo el principio de que no hay incentivos sin impacto tangible en la calidad de vida de la población.

De igual modo, el jefe de Estado manifestó que el énfasis principal se ha colocado en los tres servicios públicos más demandados: salud, educación y seguridad ciudadana.

“Esta semana, con la resolución del SISMAP Seguridad, se completó una ambiciosa agenda de medición de la calidad de los servicios en el territorio. Actualmente se evalúan indicadores de resultados y niveles de satisfacción en cada hospital, en más de mil centros educativos y en un conjunto de estaciones policiales”.

El mandatario reiteró que el servicio público se concreta en el territorio y no en los escritorios, y que la transformación digital solo es auténtica si está acompañada de integridad, transparencia y confianza ciudadana.

Modernizar el Estado —subrayó— no se limita a digitalizar trámites o simplificar procesos. Implica fortalecer los cimientos institucionales, garantizar el cumplimiento de la ley, establecer reglas claras y asegurar que nadie esté por encima del orden jurídico.