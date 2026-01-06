Gobierno negó derechos 2025, creció deuda y bajó economía

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La consolidación de un modelo socioeconómico y político violento, degradado, contrario a la soberanía nacional, negador de derechos a grupos vulnerables, descrecimiento de la economía, marcaron el cierre de 2025.

Asimismo, el endeudamiento, inflación galopante y amenazas de la producción del agua, de acuerdo a la coordinadora Popular Nacional (CPN), quien precisó que esos hechos irrumpieron las luchas sociales y ambientales.

La CPN deplora que el Gobierno y las élites económicas, no puedieron siquiera presentar el crecimiento sostenido del producto interno bruto (PIB), como la estadística más destacada de este modelo.

Cita datos oficiales de que para 2025, a duras penas, el indicador de la subida del PIB llegaría a un 2 %, a pesar de un endeudamiento desbordado, cuyo pago de intereses anuales estrangula cada año las capacidades del Estado para ofrecer servicios de calidad a la población e hipoteca el futuro de la nación.

“Una vez más, el Gobierno y los grupos ecónomos no pudieron sacar adelante la reforma fiscal, porque se niegan de manera rotunda a renunciar a los odiosos privilegios que detentan, a enfrentar la corrupción e impunidad en que se sustentan”, precisa.

Considera que no es extraño que la moneda se haya devaluado hasta superar los 63 pesos por un dólar en diciembre pasado y la población azotada por el encarecimiento en los bienes y servicios básicos, muy a pesar de los informes “maquillados” del Banco Central sobre la inflacción.

Soberanía

Lamenta que el Gobierno fuera muy diligente entregando la soberanía nacional, permitiendo el uso del territorio dominicano para amenazar a pueblos hermanos y arrodillándose frente a los intereses de la Barrick, Goldquest, Unigold y demás corporaciones foráneas.

“El 2025 fue un año de la imposición del Código Penal, del retroceso que desconoce los derechos de las mujeres, criminaliza la protesta social, perpetúa privilegios irritantes y legaliza la discriminación de los grupos más vulnerables del país”, indica.

Corrupción

Precisa que la tragedia del Jet Set y el escándalo en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), demostraron que la corrupción y la impunidad siguen rampantes en el presente Gobierno, traduciéndose en un legado de muerte, denegación derechos, rasterización del sistema de salud, seguridad social y reiteración del “robo legalizado” que son las ARS y las AFP privadas.

Xenofobia

Considera que el 2025 quedará registrado como el año en el que el Gobierno y las élites conservadoras dieron rienda suelta a la promoción del odio, la xenofobia y el racismo, contra trabajadores, moradores barriales y campesinos azotados por la multiplicación de los desalojos y amenazas generalizadas de expropiación contra los pobres.

Asimismo, resalta el acoso insufrible contra migrantes, cañeros, pequeños transportistas, jóvenes de los barrios, dominicanos de ascendencia haitiana, parturientas pobres y negras, convirtiendo el país, en un verdadero Estado de excepción a favor de los más ricos.

Grito de unidad

En ese contexto de represión y acoso generalizado contra la población empobrecida, la CPN lanzó un grito de unidad y movilización a todas las plataformas sociales y organizaciones, para que juntas rechacen las políticas de exclusión social y entrega de la soberanía nacional, avanzando en la construcción de una sociedad basada en los derechos ciudadanos.

Desde enero de 2005, la CPN, organizaciones y coaliciones comunitarias, de mujeres, campesinas, sociales y ambientales del país, se movilizaron contra la represión, abusos y despojos de la Barrick, Goldquest, Unigold, Belfond y otras mineras en El Naranjo, Cotuí, Santiago Rodríguez, San Juan, Barahona, Restauración, Bonao, Santiago, El Seibo y muchas otras comunidades.

La CPN se mantuvo en la primera línea en la defensa de los derechos de mujeres y niñas junto a las organizaciones de mujeres y feministas contra la violencia, en las importantes movilizaciones del 8 de marzo y el 30 de noviembre del 2025.

La CPN, junto a Red Urbano Popular (RUP) y la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos (CNDH) enfrentaron en las calles la epidemia de los desalojos y expropiaciones abusivas en barrios y campos.

Defensa de la vida

El 27 de abril del 2025, en el 60 aniversario de la Revolución de 1965, la CPN salió masivamente a las calles, en contra de las amenazas, a defender la soberanía popular y nacional, los derechos de la población trabajadora, como la libertad sindical y la cesantía, en defensa del agua, vida, salud y seguridad social dignas, así como la memoria histórica del pueblo.

Impulsó, junto a la Coalición Cibao, ADP, las Coaliciones Socioambientales del Noroeste (Coanor), de la región Enriquillo, Suroeste Unido por el Agua y la Vida y otras plataformas, las huelgas y movilizaciones por la gran deuda social acumulada de las comunidades y contra la imposición de proyectos lesivos para el país.