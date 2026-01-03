Seguridad Social deja sabor amargo a afiliados en 2025

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El 2025 deja a los afiliados a la seguridad social y, en especial, a los servidores públicos, con un amargo sentimiento de frustración e incertidumbre.

El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (Mopesep) señala que se despide el 2025 evidenciando la crisis del actual Sistema Dominicano de Seguridad Social y, en especial, el de pensiones, que ha incumplido las expectativas que le dieron origen, produciendo decepción y desesperanzas.

“Ha quedado evidenciado el fracaso del intento de mezclar los negocios financieros con la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos fundamentales a la población, mostrando la urgente necesidad de saldar la deuda y de hacer una verdadera reforma integral de la Ley 87-01”, indica.

Manifiesta que es necesario asegurar que se garantice los derechos a la población, evitando que los intereses de los negocios financieros insertados parasitariamente en la seguridad social continúen aumentando fortunas a costa de la negación de derechos a la población afiliada.

“El Mopesep les desea a todos un venturoso Año Nuevo y que este 2026 sea de alta efectividad, logrando corregir los errores que han quedado evidenciados en el diseño, aprobación y ejecución del actual Sistema Dominicano de Seguridad Social”, precisa.

Desea que el 2026 sea el intérvalo en el que los legisladores, autoridades del Gobierno, funcionarios de la seguridad social, especialistas, líderes, activistas sociales y la población, aúnen esfuerzos para asegurar una seguridad social digna.

“De la cual todos nos sintamos orgullosos y que no sea necesario tomar decisiones para ofrecer privilegios a personas o grupos, porque el sistema satisface las necesidades de todos, de una forma justa y equitativa”, precisa.

El Mopesep es una organización que agrupa a trabajadores del Estado para defender sus derechos y reclamar mejoras en las pensiones y salarios, especialmente ante la falta de una regulación clara del salario mínimo.