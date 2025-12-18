Gobierno realiza Consejo de Ministros y revisa metas 24-28

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este miércoles el quincuagésimo cuarto Consejo de Ministros, en el Palacio Nacional, un espacio de trabajo centrado en pasar balance a los avances de las metas priorizadas del Plan de Gobierno 2024–2028 y coordinar las acciones estratégicas que guiarán la gestión durante el año 2026.

Las informaciones fueron dadas por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien destacó que el seguimiento sistemático al cumplimiento de metas permite sostener una administración pública enfocada en resultados y alineada con los compromisos asumidos con la ciudadanía.“Nuestro mayor esfuerzo está en garantizar que cada institución avance con claridad, coordinación y sentido de urgencia hacia los objetivos nacionales”, afirmó.

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, presentó un reporte actualizado sobre el comportamiento de la economía dominicana al cierre de 2025 y las proyecciones macroeconómicas para el período 2026–2028, insumos clave para la toma de decisiones en materia de inversión pública, política social y planificación sectorial.

El análisis reafirma la estabilidad macroeconómica como base para sostener el crecimiento, la generación de empleos y el impulso de las políticas prioritarias del Gobierno.

El viceministro de la Presidencia, Luis Madera Sued, presentó los enfoques estratégicos y el estado de avance de las metas priorizadas, destacando el progreso registrado en áreas clave como infraestructura, educación, salud, seguridad, innovación y fortalecimiento institucional.

El presidente Luis Abinader reiteró el compromiso de su gestión con el cumplimiento efectivo de estas metas, señalando que representan el núcleo del esfuerzo gubernamental para mejorar la calidad de vida de la población.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la presentación de los resultados de la Jornada de Articulación: Acciones de Gobierno 2026, un proceso liderado por el Ministerio de la Presidencia para fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la coherencia entre las prioridades nacionales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.

La jornada incluyó consultas con organizaciones sociales que trabajan con personas envejecientes, niños y mujeres, cuyos aportes fueron integrados en el diseño de las acciones previstas para 2026, reforzando el enfoque humano y participativo de la gestión gubernamental.