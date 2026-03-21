El Gobierno renombra avenida Ecológica como José Francisco Peña Gómez en SDE

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El presidente Luis Abinader encabezó este sábado el acto oficial en el que la antigua avenida Ecológica fue renombrada como José Francisco Peña Gómez, donde además fue develada una tarja en honor a una de las figuras más influyentes en la política dominicana del siglo XX, en el marco del mes de su natalicio.

La decisión rinde tributo a un líder que dedicó su vida a la defensa de la democracia y los derechos civiles en el país, y forma parte de los esfuerzos por preservar la memoria histórica de figuras clave en la vida política nacional.

En la actividad también participaron el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio y el vicepresidente de la Fundación José Francisco Peña Gómez, Tony Peña Guaba, junto a autoridades gubernamentales y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En el acto, el presidente Abinader señaló que, si bien es importante honrar su memoria a través de una obra de infraestructura que lleva su nombre, el verdadero reconocimiento también se materializa en las acciones de gobierno. En ese sentido, resaltó las políticas orientadas a la atención social, la reducción de la pobreza y el impulso de un desarrollo económico más inclusivo.

“Es relativamente fácil honrar a una figura histórica con una obra que se lo merece, pero también lo estamos honrando cada día desde el Gobierno, con la atención social, la disminución de la pobreza y el impulso de un país que no solo crece, sino que también se desarrolla socialmente”, afirmó.

Afirmó que los méritos del doctor José Francisco Peña Gómez son ampliamente conocidos por el pueblo dominicano y hablan por sí solos y al referirse a la designación de la avenida con su nombre, destacó que se trata de una de las principales vías de acceso a la ciudad de Santo Domingo, con un valor estratégico por su conexión con el puerto y su impacto en la movilidad y la carga.

El mandatario explicó que la decisión se tomó bajo un criterio de consenso, evitando confrontaciones entre figuras históricas igualmente meritorias como lo eran el doctor José Francisco Peña Gómez y él profesor Juan Bosch. “Se trataba de cómo hacer justicia con dos líderes que tienen méritos de sobra para contar con avenidas con sus nombres. Eso lo evitamos y lo solucionamos de inmediato, siguiendo ese ejemplo de consenso que nos dejó Peña Gómez”, expresó.

El presidente Abinader subrayó que esta avenida, considerada entre las más importantes del Gran Santo Domingo, representa un acto de justicia histórica y un reconocimiento necesario para que las nuevas generaciones conozcan su historia y sigan su ejemplo.

“Hoy se realiza un acto de justicia. Debemos reconocer a nuestros grandes líderes para que las nuevas generaciones recuerden su historia, sus hechos y continúen su legado. Que Dios bendiga la memoria del doctor Peña Gómez y a cada uno de ustedes”, concluyó Abinader.

Legado de lucha por la justicia sin distinciones y por los derechos de todos los dominicanos

De su lado, el alcalde Dio Astacio calificó el acto de justicia y, a la vez, destacó la importancia de preservar y posicionar el nombre de José Francisco Peña Gómez en la vida cotidiana de los ciudadanos. Recordó su legado de lucha por la justicia sin distinciones y por los derechos de todos los dominicanos, resaltando su resiliencia y firmeza a lo largo de su trayectoria. Asimismo, afirmó que la obra representa una alegría al implicar no solo su inauguración, sino también su mantenimiento y cuidado permanente, por lo que asumió el compromiso de garantizar que esta se convierta en la avenida más limpia, organizada y emblemática de Santo Domingo Este, como homenaje vivo a quien definió la democracia como una conquista que debe defenderse con dignidad y perseverancia.

En tanto, Tony Peña Guaba Tony Peña Guaba expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por la decisión de honrar la memoria de José Francisco Peña Gómez con esta importante obra, destacando el valor que representa para su legado y para el país. “Presidente, en nombre de nuestra familia que está presente, en nombre de la Fundación José Francisco Peña Gómez y en nombre de muchos peñagomistas, felicidades y muchas gracias”, manifestó, al tiempo que reconoció el gesto como un acto de justicia histórica.

Asimismo, el reverendo Alejandro Varela vicario de la parroquia Stella Maris, tras definir el acto como justicia histórica y memoria agradecida expresó que hoy al asignar el nombre de José Francisco Peña Gómez a esta Avenida Ecológica, no solo nombran una vía de asfalto y naturaleza sino que, trazan un camino que nos recuerda su incansable lucha por la democracia su voz en favor de los más humildes y su amor profundo por esta tierra Dominicana

El acto fue organizado por la Fundación José Francisco Peña Gómez, con el apoyo de autoridades locales y nacionales. Además asistieron funcionarios, dirigentes políticos y representantes de distintos sectores de la sociedad.

La avenida José Francisco Peña Gómez queda establecida como un nuevo referente urbano en Santo Domingo Este, en honor al legado del líder político.

En la actividad también estuvieron presentes la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; el presidente de la Fundación José Francisco Peña Gómez, José Francisco Peña Tavares; el secretario general de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Jesús Colón; el gobernador del Faro a Colón, Eliezer Nolasco y el asesor agrícola del poder Ejecutivo, Eligio Jáquez.