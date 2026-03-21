Hombres se suman a tendencia de regalar flores amarillas los 21 de marzo

Publicado por Yinett Fernández Creado: Actualizado:

El auge del Día de las Flores Amarillas sigue ganando terreno en República Dominicana, impulsado en gran medida por la influencia de las redes sociales y el interés, especialmente de los hombres, en sumarse a la tendencia y sorprender a sus parejas.

Así lo afirmó Frank Valdez, representante de Flower Depot, quien destacó que, aunque muchas compras se realizan a última hora, el movimiento comercial ha sido positivo.

“Las ventas están bien, muchas personas motivándose a última hora, pero está bien la venta”, expresó.

Valdez explicó que el crecimiento de esta tradición está directamente ligado a su popularidad en plataformas digitales. “Tiene que ver mucho con las redes sociales, se ha popularizado mucho por la exposición en RRSS”, señaló.

En cuanto a la preferencia de los clientes, indicó que las flores más demandadas son los girasoles, las rosas y las gerberas, todas en tonos amarillos, asociadas con la alegría, la amistad y los nuevos comienzos.

El comerciante también resaltó el papel protagónico de los hombres en esta fecha. “Sin duda los hombres, nadie quiere dejar su chica de espectadora”, comentó entre risas, al referirse al interés de cumplir con el gesto que se ha viralizado en internet.

La tendencia, que cada año gana más seguidores, evidencia cómo las redes sociales continúan marcando pautas en el consumo y las tradiciones modernas en el país.