Presentan primera conferencia regional noroeste de educación vial y lanzamiento oficial campaña Semana Santa 2026

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La firma de Asesores de Seguros M. Fermín y Asociados, con el auspicio de Seguros Pepín, realizó la primera conferencia regional de la zona noroeste para mejorar y disminuir los accidentes de tránsito primera causa de lesiones y fallecimiento en la región, la misma fue realizada en el Hotel Marien, Salón Bohío, en Sabaneta,

Santiago Rodríguez, la cuna de la Restauración, contó como parte central la magistral charla de educación vial impartida por el especialista en la materia de la Escuela de Educación Vial RD Lic. Carlos Reynoso en representación del organismo regulador Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y además fue presentada la campaña de responsabilidad social "Conduzco consciente, los míos me esperan", en su versión 2026 cuyo objetivo es contribuir a la reducción de accidentes prevenibles durante el asueto de Semana Santa.

El evento contó con la presencia de las autoridades gubernamentales, representantes de poder legislativo, Alcaldías y de las instituciones que regulan el tránsito de las cuatros provincias de la línea noroeste: Santiago Rodríguez provincia sede, Mao, Valverde, Montecristi y Dajabón.

Así como la presencia de representantes de gremios de transportistas, asociones y público en general.

Con esta conferencia en Santiago Rodríguez la firma M. Fermín y Asociados, Asesores de Seguros inicia las actividades de labor social rumbo a su décimo aniversario, desde la provincial donde todo empezó, el tesoro Escondido, como parte de nuestra gratitude y legado a la provincia donde realizamos nuestro primer seguro el día que iniciamos como firma hace 10 años y para dar juntos este importante paso hacia una movilidad mas segura, .

Marisol Fermín, Directora General de M. Fermín y Asociados, expresó a los asistentes que, ante la preocupación por la frecuencia de los accidentes de tránsito, decidieron crear una campaña de prevención basada en la entrega de una pulsera a los participantes al evento y relacionados de la firma con la cual hacen un compromiso con la sociedad de que al colocarse la pulsera se comprometen de manera simbólica a manejar de una forma segura y consciente para salvar vidas en Semana Santa y siempre.

Cada decisión al volante importa

"Esta pulsera representa tu compromiso con una conducción responsable. Es un recordatorio de que cada decisión al volante importa. Conducir de manera consciente implica evitar el uso del celular, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, el manejo temerario o la actitud violenta, así como respetar las señales de tránsito. De esta forma, cuidamos nuestra vida y la de los demás. Es un mensaje integral que nos une en un propósito común: conducir con responsabilidad y proteger a todos en la vía", señaló Marisol Fermín.

Marisol Fermín agregó: "Esta campaña nos une en un propósito común: construir entre todos un camino más seguro".

Cada año, durante el asueto de Semana Santa, la firma aseguradora presenta una campaña que busca promover una cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y el compromiso con la vida. En esta ocasión, se unieron como copatrocinadores Seguros Pepín, Acrópolis Business Mall, Bupa, Coopsano, Yanser Fernández, Alcaldía Municipal de Sabaneta, Santiago Rodríguez Emprende, Primicias de la Tarde y Grupo Thomas Comunicaciones.