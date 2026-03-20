Cable submarino entre RD y PR: inversión, nuevos detalles técnicos y los beneficios

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Rafael Domínguez, presidente de Atabey Capital, firma que financia el Proyecto Hostos, a través de Caribbean Transmission Development Company, explicó algunos detalles técnicos respecto a la iniciativa que busca la interconexión eléctrica submarina desde República Dominicana para Puerto Rico, con una inversión privada de 2,500 millones de dólares, busca exportar energía a la Isla del Encanto, para fortalecer la seguridad energética caribeña y reducir apagones mediante un cable de alta tensión funcional en 2031.

Domínguez dijo que el servicio consistirá, en una primera etapa, en una planta ubicada en San Pedro de Macorís, que estará 100 % dedicada para Puerto Rico, con un cable bidireccional aéreo y luego va bajo agua desde Punta Cana hasta Mayagüez. “Eventualmente, cuando exista la regulación tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, para importar y exportar energía, pudiéramos intercambiar energía constantemente como hacen otros países”, agregó Domínguez.

Al ser entrevistado en el programa Después de la Noticia, que se transmite por RNN, canal 27, Domínguez dijo que el cable será de la siguiente manera: “Desde San Pedro de Macorís “va a venir una línea aérea en AC (corriente alterna) de 345 kilovoltios a hasta Punta Cana, específicamente en El Cabo, donde ahí se va a transformar esa electricidad en energía directa. Se va a elevar el voltaje y ahí entonces se va a utilizar lo que conocemos como perforación horizontal: ese cable se pone debajo de la tierra y sale debajo del subsuelo marino a un kilómetro de distancia de la costa”.

“Ahí entonces va en una específica por el subsuelo marino, donde toman consideración áreas protegidas pendientes, profundidades, etcétera, hasta llegar al puerto de Mayagüez; de nuevo, utilizando perforación horizontal a un kilómetro de distancia, se entierra y va casi a seis metros por debajo del subsuelo marino y sale por dentro del puerto de Mayagüez, que ya está impactado, y ahí va por seis kilómetros hasta el lado de la subestación de Mayagüez, donde se cambia la energía directa a alterna y se inyecta a esa subestación, que está interconectada a lo que sería la espina dorsal del sistema de transmisión de Puerto Rico”, detalló.

“Uno de los requisitos del Gobierno dominicano es que el proyecto no le robe capacidad a la República Dominicana, y uno de sus requisitos es que el proyecto venga acompañado de nueva generación. Entonces, estamos poniendo una planta de 700 megavatios en San Pedro de Macorís, que se va a nutrir de gas natural que viene del puerto Caucedo, donde ya existen los gasoductos”, añadió.

Respecto al permiso presidencial de Donald Trump, Domínguez también explicó que ese proceso inició en el año 2021. Ahora, se agotarán otros pasos previos al inicio de la construcción en ambos lugares, que está prevista que inicie entre finales del año 2027 e inicios del 2028 para que se esté inyectando electricidad en enero del 2031.

“La mayor parte de la construcción, la mayor parte de la inversión de los 2,500 millones de dólares que invertiremos en este proyecto se va a dar en República Dominicana, porque en República Dominicana vamos a tener la planta de generación eléctrica, la línea aérea que llegará hasta El Cabo y la convertidora de corriente”, indicó.

Adelantó que, entre los beneficios, además de una reducción al impacto medioambiental, la iniciativa ahorrará a Puerto Rico unos 300 millones de dólares al año. El proyecto traería el 3 % de las divisas para República Dominicana, reveló Domínguez.

En el 2024, el presidente Luis Abinader enfatizó la meta de alcanzar el 30 % de generación renovable para 2030, lo cual se alinea con los pilares de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad que promueve el Proyecto Hostos. «Con esta interconexión, ambas naciones se beneficiarán de una red más resiliente, reduciendo la frecuencia de apagones y optimizando el uso de energías renovables», se lee en un comunicado de prensa.

Abinader habló durante su participación en la Conferencia sobre Inversión en Infraestructura en América Latina y el Caribe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Financial Times, celebrada este 4 de septiembre.

«Caribbean Transmission reafirma su compromiso con este proyecto, que marca un nuevo capítulo en la historia energética de la región, proporcionando un suministro eléctrico más confiable y estable, mientras se avanza hacia un futuro energético más verde y eficiente», subrayó en el documento.

¿Por qué es necesario el proyecto?

Caribbean Transmission Development Company ha adquirido la tecnología más avanzada, sostenible e innovadora para formar parte de la solución a la crisis energética de Puerto Rico.

Según Caribbean Transmission, actualmente, Puerto Rico cuenta con varias centrales eléctricas propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) muy antiguas y mayoritariamente alimentadas por diésel y petróleo, así como una dos centrales eléctricas de carbón, bajo un Acuerdo de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) con la AEE a punto de expirar en pocos años, y una central eléctrica de gas, bajo un PPA con la AEE, para satisfacer las necesidades eléctricas del país. Las centrales eléctricas de energía renovable han tenido un despliegue limitado hasta el momento, al igual que las baterías.

En general, se necesitan inversiones para mejorar, modernizar, descarbonizar y aumentar la resiliencia del sistema eléctrico nacional; sin embargo, aún si se completan estas inversiones, la red seguirá siendo susceptible a desastres naturales. Cuando ocurra, no si ocurre, el próximo huracán, la única forma de garantizar que una red no se apague completamente durante días o semanas, es a través de la interconexión.

A modo de ejemplo, en el continente de EE. UU., cuando las redes de Florida o Luisiana se ven afectadas por eventos climáticos, pueden restablecer la energía rápidamente recibiendo electricidad de estados vecinos. Lo mismo ocurrirá con Puerto Rico y República Dominicana gracias a la conexión de CTDC.

Otra ventaja significativa del cable de CTDC es que proporcionará a la red de PR acceso inmediato a un mercado ya existente de generación renovable y altamente eficiente, que debería resultar en una mejora instantánea en el suministro de electricidad. Además, proporcionará significativamente más terreno y recursos para desarrollar nuevas centrales eléctricas, sin las limitaciones de espacio físico de la pequeña isla.

El sueño perdurable que da nombre a nuestro proyecto

El proyecto se debe a Eugenio María de Hostos.

Nacido en Mayagüez, Puerto Rico en 1839, fue un líder visionario profundamente comprometido con la erradicación de las desigualdades sociales, raciales y de género. Hostos abogó por sus ideas en Puerto Rico, la República Dominicana y a través de las Américas, lo que le valió el título póstumo de «Ciudadano de las Américas».

Durante años abrazó la idea de una Confederación Antillana para fortalecer su independencia, libertad y soberanía. Enfatizó que Puerto Rico y la República Dominicana compartían la misma estructura geográfica, sistema montañoso, clima, así como las mismas zonas agrícolas, comerciales e industriales.