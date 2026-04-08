Gobierno revisará requisito para subasta de camiones

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Ministerio Administrativo de la Presidencia informó que revisará el pliego de condiciones de la subasta inversa para comprar 100 camiones compactadores para donarlos a los ayuntamientos del país que los requerían para recoger desperdicios.

Explicó que la decisión se adoptó en atención a las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a las observaciones recibidas de diversos sectores en el proceso.

“Esta decisión busca fortalecer la transparencia, la libre competencia y la eficiencia del proceso. Al mismo tiempo que responde con responsabilidad a la urgencia nacional de mejorar la gestión de residuos sólidos y proteger la salud pública”, especificó.

Agrega que en cumplimiento de las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Comité de Contrataciones Públicas de MAPRE ha decidido ampliar las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.

Un documento publicado por el MAPRE sobre ese proceso señala que a pesar de que el pliego establecía que la primera entrega de 70 unidades debía hacerse en un plazo máximo de 5 días calendarios, a partir de la notificación de la certificación del contrato por la Contraloría General de la República, el plazo real para adjudicarlo era de 43 días para la primera entrega.

Explica que “agregando que esto se debe a que, conforme al cronograma, el 19 de mayo se proporcionará al oferente ganador la información del resultado de la puja electrónica y la certificación del contrato se emitiría el 26 de junio”.

Agrega que en cumplimiento de las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Comité de Contrataciones Públicas de MAPRE ha decidido ampliar las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.

Necesitan camiones

El Mapre resalta que la Presidencia de la República recibe más de 150 solicitudes de donación de camiones compactadores para la limpieza en municipios y distritos municipales del país y que la mayoría de esos pedidos son de urgencia.