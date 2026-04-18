Gran Alianza Asjana Rector cierra su campaña en UASD-Centro Mao

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El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030, doctor Jorge Asjana David, encabezó este viernes un multitudinario acto de cierre de campaña en el Centro UASD-Mao, donde reafirmó su sólido liderazgo y su proyección de ganar en primera vuelta en las elecciones universitarias pautadas para el próximo 17 de junio.

La actividad, celebrada en el auditorio de la UASD en Mao, reunió a decenas de profesores y miembros de la comunidad universitaria que integran la Gran Alianza Nacional AsjanaRector, quienes manifestaron su respaldo a las candidaturas del doctor Asjana David y de la maestra Elina Estrella, aspirante a la dirección del centro.

Durante su intervención, el próximo rector, Asjana David destacó la necesidad de impulsar un proceso de transformación en la UASD que fortalezca su vínculo con la sociedad, promoviendo una mayor articulación con los sectores políticos y empresariales para contribuir al desarrollo de las comunidades.

Asimismo, subrayó la importancia de modernizar los sistemas de gobernanza institucional, fomentando la concertación y el trabajo conjunto para relanzar la academia estatal.

El candidato también enfatizó el papel fundamental de la investigación como motor de soluciones a problemáticas sociales, así como la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas para garantizar la transparencia institucional.

Elina Estrella presenta su Plan de Gestión



En el marco del evento, la candidata a la dirección del Centro UASD-Mao, maestra Elina Estrella, presentó su Programa de Gestión, destacando que su respaldo a Asjana David trasciende una coyuntura electoral y responde a la visión de universidad que demanda la comunidad académica de Mao.

“Respaldamos la candidatura del doctor Asjana David por su firmeza, su capacidad y su profundo conocimiento de las problemáticas que afectan nuestra universidad”, expresó Estrella.

La candidata explicó que su plan está alineado con las propuestas del futuro rector, priorizando la calidad académica, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la institucionalidad.

Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas como pilares de su gestión.

Estrella estuvo acompañada por los candidatos a subdirecciones, maestros Bergson Rosario y Laura Cuevas, así como por destacadas autoridades y dirigentes políticos de la provincia, entre ellos el senador Odalís Rodríguez, la gobernadora Marta de Jesús Collado, el diputado José Valenzuela, el alcalde Joel Jiménez y la diputada Juana Castillo.

El acto consolidó el respaldo de las candidaturas y reafirmó la fortaleza de un proyecto académico que apuesta por la modernización, la calidad y la transparencia en la UASD.