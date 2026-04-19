‘La Momia’ decepciona en taquilla mientras ‘Super Mario Galaxy’ brilla en su tercer fin de semana

Publicado por AP Creado: Actualizado:

“La película de Super Mario Galaxy” y “Project Hail Mary” dominaron nuevamente la taquilla norteamericana este fin de semana, dejando a “La momia de Lee Cronin” en tercer lugar en su estreno.

La secuela de Mario se ha mantenido en el primer puesto durante sus tres primeros fines de semana , recaudando 35 millones de dólares, según las estimaciones del estudio publicadas el domingo. El estreno de Universal ha alcanzado ya los 747,5 millones de dólares a nivel mundial.

Mientras tanto, “Project Hail Mary” solo bajó un 15% en su quinto fin de semana, recaudando $20.5 millones y llevando su total nacional a $285.1 millones. A nivel mundial está en $573.1 millones. El éxito de Amazon MGM está en medio de otra ronda en pantallas IMAX, después de cederlas a “Mario” durante dos semanas. Los cineastas Phil Lord y Chris Miller , junto con el protagonista Ryan Gosling, hicieron una aparición en la feria comercial de la industria CinemaCon la semana pasada para agradecer a los dueños de los cines por ayudar a convertirla en la película original más taquillera del año.

El fin de semana, "La Momia" de Lee Cronin, que se estrenó en 3404 salas, quedó en tercer lugar con 13,5 millones de dólares. La película, clasificada para mayores de 18 años, dirigida por el cineasta de "Evil Dead Rise" y producida por Blumhouse de Jason Blum y Atomic Monster de James Wan, no convenció ni a la crítica ni al público, obteniendo un 45% en Rotten Tomatoes y una decepcionante calificación de C+ en CinemaScore.

La película, protagonizada por Jack Reynor, narra la historia de una familia cuya hija desaparecida reaparece momificada y con vida. Según una reseña de Associated Press, se convierte en una auténtica carnicería sangrienta. Sin embargo, su producción costó tan solo 22 millones de dólares, y con los 20,5 millones recaudados en los estrenos internacionales, ya suma un total mundial de 34 millones.

“Las películas de terror tuvieron su mejor año en 2025”, dijo Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore. “Hasta ahora, eso no se está repitiendo en 2026”.

La película de acción protagonizada por Bob Odenkirk, "Normal", sobre un sheriff que visita un pueblo del Medio Oeste, también se estrenó este fin de semana, recaudando aproximadamente 2,7 millones de dólares. Dirigida por Ben Wheatley y distribuida por Magnolia, "Normal" tuvo mejor acogida por parte de la crítica (77% en Rotten Tomatoes), pero también obtuvo una calificación de C+ en CinemaScore por parte del público, compuesto en un 65% por hombres.

Este fin de semana también se estrenaron varias películas de gran repercusión, tanto de distribución limitada como independiente, como el documental sobre Lorne Michaels, «Lorne», y «Mother Mary», de David Lowery , protagonizada por Anne Hathaway como una atormentada estrella del pop y Michaela Coel como su diseñadora distanciada. «Lorne», una producción de Focus Features, se estrenó en 414 salas de cine en Norteamérica, recaudando aproximadamente 270.000 dólares. «Mother Mary», de A24, se estrenó en cinco salas y recaudó 168.063 dólares.

Ninguna de las dos logró entrar en el top 10, pero una película independiente que sí lo consiguió fue la comedia "Busboys", coprotagonizada por David Spade y el presentador de podcasts Theo Von , que logró situarse en octavo lugar con 1,6 millones de dólares recaudados en 800 salas de cine.

El año pasado, en este mismo fin de semana, Warner Bros. estrenó "Sinners" con una recaudación de 48 millones de dólares . Si bien la recaudación del fin de semana ha disminuido con respecto al año anterior, la taquilla general sigue siendo un 16 % superior a la del mismo periodo del año pasado, y Dergarabedian atribuye gran parte del mérito a "Project Hail Mary".

Es probable que la taquilla se acelere el próximo fin de semana con el estreno de la película de Michael Jackson, "Michael". Las primeras proyecciones indican que el lanzamiento de Lionsgate podría recaudar más de 60 millones de dólares (algunos incluso estiman entre 75 y 90 millones) en su primer fin de semana en Norteamérica, lo que la convertiría en la película biográfica musical más taquillera de la historia. El récord actual lo ostenta "Straight Outta Compton", que recaudó 60 millones de dólares en su estreno en 2015. "Bohemian Rhapsody" debutó con 50 millones de dólares y llegó a recaudar más de 910 millones de dólares en todo el mundo.

Las 10 películas más taquilleras en Estados Unidos

Con la publicación de las cifras definitivas a nivel nacional el lunes, esta lista tiene en cuenta las ventas estimadas de entradas para el período comprendido entre el viernes y el domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “La película de Super Mario Galaxy”, 35 millones de dólares.

2. “Proyecto Hail Mary”, 20,5 millones de dólares.

3. “La Momia de Lee Cronin”, 13,5 millones de dólares.

4. “El drama”, 4,8 millones de dólares.

5. “Tú, yo y la Toscana”, 3,8 millones de dólares.

6. “Hoppers”, 2,9 millones de dólares.

7. “Normal”, 2,7 millones de dólares.

8. “Busboys”, 1,6 millones de dólares.

9. “Bhooth Bangia”, 977.582 dólares.

10. “Un gran despertar”, 823.667 dólares.