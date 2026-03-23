Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Con pancartas en mano y coreando consignas como “Queremos respuestas, no más promesas”, varios gremios de enfermería se manifestaron la mañana de este lunes frente al Palacio Nacional, en demanda de que el Gobierno cumpla con una serie de reivindicaciones laborales.

“Le hemos entregado documentos tras documentos, reuniones para renegociaciones y ellos no dan pie con bola con lo que estamos pidiendo… Siempre están pidiendo documentos y entregan documentos. ¿Qué hacen con los documentos que tienen ellos, que ya se habían entregado?”, expresó una de las manifestantes.

Las enfermeras calificaron la falta de respuestas de las autoridades como una discriminación hacia ese sector y advirtieron que su lucha será cada vez más contundente.

“Hoy inicia el plan de acción de enfermería con este piquete, cosa que después de la Semana Mayor, entonces nosotros estaremos en pie de lucha, como lo sabemos hacer, reclamando”, aseguró otra de las protestantes.

“El presidente de la República (Luis Abinader) tiene que entender que esta lucha no va a parar hasta que él ponga su firma en ese documento”, enfatizaron.

Gremios de enfermería protestan frente al Palacio Nacional: “Queremos respuestas, no más promesas”

Lo que piden

Entre sus principales exigencias figuran un aumento salarial, el reajuste de pensiones para enfermeras y la contratación del personal que laboró durante la pandemia del COVID-19.

“No han cumplido con las reivindicaciones del personal de enfermería, aplicación del tiempo de servicio, cambio de designación, nombramiento de auxiliares y bachilleres técnicos, entre otras reivindicaciones”, sostuvieron los manifestantes.

Cabe destacar que, ante la manifestación, la zona fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, quienes se mantuvieron vigilantes para garantizar el orden en los alrededores de la casa de gobierno.