Gremios de la salud salen a las calles ante falta de respuesta del Gobierno

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Bajo el lema "Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional" y con pancartas en mano, diversas organizaciones del sector salud protestaron este martes frente al Servicio Nacional De Salud la falta de respuesta por parte de las autoridades a un pliego de demandas presentado hace más de un mes, y advirtieron que podrían intensificar sus acciones hasta llegar a una huelga general.

Según explicó María de los Santos, presidenta de los Psicólogos, las protestas iniciaron el pasado 24 de marzo frente al hospital Robert Reid Cabral.

Posteriormente, sostuvieron un encuentro con autoridades del Ministerio de Salud Pública, incluyendo al ministro Víctor Atallah y al director del Servicio Nacional de Salud, Landrón.

Enfermeras protestan

En dicha reunión, se les informó que sus demandas serían llevadas al Gabinete de Salud y discutidas con el presidente de la República.

Sin embargo, aseguran que desde el pasado 30 de marzo, fecha del último encuentro, no han recibido ninguna respuesta oficial.

“Todavía estamos esperando. Señor presidente, no nos van a cansar. No nos vamos a rendir”, expresaron los voceros durante una concentración.

Entre las organizaciones presentes se encuentran el gremio de psicólogos, la Asociación de Bioanalistas, farmacéuticos, enfermeras graduadas, técnicos y licenciados en imágenes médicas, así como la asociación de enfermeras pensionadas.

Demandas

Enfermeras en protesta

Los profesionales exigen el pago de incentivos por tiempo en servicio, amparados en la Ley 41-08 de Administración Pública, así como mejoras sustanciales en el sistema de pensiones.

En ese sentido, reclaman la emisión de una resolución que garantice jubilaciones dignas equivalentes al 100 % del salario tras 20 años de servicio, similar a otros sectores como el magisterio.

Asimismo, denunciaron las precarias condiciones de los seguros médicos para pensionados, señalando que muchos profesionales de la salud, tras dedicar su vida al servicio, terminan sin cobertura adecuada para atender sus propias necesidades.

“Es contradictorio que después de dar salud toda una vida, terminemos sin condiciones para cuidar la nuestra”, manifestaron.

Próximas manifestaciones

La presidenta del gremio de psicólogos, María de los Santos, reiteró que continuarán las jornadas de lucha hasta obtener respuestas concretas.

“Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Si no somos atendidos, iremos a una huelga general”, advirtió.

Los gremios hicieron un llamado urgente a las autoridades para abrir un canal de diálogo efectivo que permita dar solución a sus reclamos.