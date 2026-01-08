Grupo exige liberación de Maduro y su esposa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

Integrantes del Comité de Solidaridad con Venezuela de Santiago, realizaron este miércoles una manifestación en el parque Duarte de esta ciudad, donde expresaron su rechazo a lo que califican como una agresión militar de los Estados Unidos contra el país y además exigieron la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

El vocero del organismo, Monchy Estrella afirmó que la acción militar atribuida a la nación norteamericana, ocurrida el pasado sábado 3 de enero, constituye “un acto criminal, ilegal y unilateral que vulnera la soberanía del pueblo venezolano y viola flagrantemente las normas del Derecho Internacional”.

“El secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores es una de las más bochornosas violaciones al derecho internacional moderno y profundiza la indignación de quienes luchamos por la paz, la autodeterminación y la independencia de los pueblos”, sostuvo Estrella.

Los activistas aseguraron que Maduro y Flores son “prisioneros de guerra”, llegando a declarar que están retenidos por negarse a entregar al Gobierno estadounidense los recursos naturales y petroleros que son propiedad de Venezuela. Exigieron que se sancione a los responsables de las muertes de civiles y militares que produjeron durante la agresión.