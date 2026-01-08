Activistas santiagueros
Grupo exige liberación de Maduro y su esposa
Exigieron que se sancione a los responsables de las muertes de civiles y militares que produjeron durante la agresión.
Por Nathaly Tavarez
Integrantes del Comité de Solidaridad con Venezuela de Santiago, realizaron este miércoles una manifestación en el parque Duarte de esta ciudad, donde expresaron su rechazo a lo que califican como una agresión militar de los Estados Unidos contra el país y además exigieron la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.
El vocero del organismo, Monchy Estrella afirmó que la acción militar atribuida a la nación norteamericana, ocurrida el pasado sábado 3 de enero, constituye “un acto criminal, ilegal y unilateral que vulnera la soberanía del pueblo venezolano y viola flagrantemente las normas del Derecho Internacional”.
“El secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores es una de las más bochornosas violaciones al derecho internacional moderno y profundiza la indignación de quienes luchamos por la paz, la autodeterminación y la independencia de los pueblos”, sostuvo Estrella.
Los activistas aseguraron que Maduro y Flores son “prisioneros de guerra”, llegando a declarar que están retenidos por negarse a entregar al Gobierno estadounidense los recursos naturales y petroleros que son propiedad de Venezuela. Exigieron que se sancione a los responsables de las muertes de civiles y militares que produjeron durante la agresión.