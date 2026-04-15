Grupos populares divididos: Falpo levanta huelga y los demás de la parte alta dicen que siguen las protestas

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. – La división de criterios en torno a la continuidad de la huelga que fuera convocada por un conjunto de organizaciones populares a salido a relucir durante la noche de este martes, cuando el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) que es liderado por Martin Medina y mediante un documento enviado a este medio, dejó sin efecto dicho movimiento que fuera convocado en un principio por 4 horas.

Los demás grupos populares, entre ellos el Movimiento Aníbal Núñez, el 24 de abril el Burrolote, cuya cabeza es Rafael Ramos, expresaron su descontento, y mediante otro documento enviado a este medio, sostienen que la huelga continua como se había previsto desde un principio, por 48 horas.

Las divisiones comenzaron a aflorar, luego de que una facción de los grupos populares a los que llaman de la parte baja de Salcedo, se reunieron en asamblea publica en la Parroquia Jesús Buen Pastor tanto con la gobernadora de la provincia Herrmanas Mirabal, Lissette Nicasio, como con la senadora Mercedes Ortiz.

A la salida de dicha asamblea hasta donde se dieron cita más de 60 personas el Falpo dijo que, aunque la huelga continuaba, daban un compás de espera hasta las 10 de la mañana de este miércoles, cuando una comisión de alto nivel, se apersonara a Salcedo para buscarle salida a la problemática de las obras.

Sin embargo y de manera sorpresiva, el “El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) hace de conocimiento público a toda la población en general de la provincia Hermanas Mirabal, que el llamado a huelga convocado para los días 14 y 15 del mes de abril queda formalmente levantado" dice la organización.

En ese sentido expresa dicho grupo, que esta decisión ha sido tomada de manera responsable, luego de recibir informaciones de fuentes confiables que indican que personas externas a los movimientos populares y sin ningún vínculo con sus métodos de luchas, han intentado infiltrarse con la intención de sabotear la jornada y promover acciones indebidas que no corresponden a los principios ni a la línea de conducta de las entidades huelgarias.

"En ese sentido, pedimos perdón y excusas al pueblo y a la población en general por los inconvenientes que esta decisión pueda causar, y apelamos a su comprensión ante esta medida que busca preservar la integridad de todos. Aprovechamos para dejar claro que nuestra lucha no se detiene. Continuaremos firmes, organizados y activos, defendiendo las reivindicaciones sociales desde cualquier espacio, escenario o método legítimo que esté a nuestro alcance" indican.

Hablan los demás grupos populares

De su lado, el Movimiento Aníbal Núñez, el 24 de abril y el Burrolote, respectivamente, expresaron que la huelga continua como se había previsto y exhortaron a la población a mantenerse en sus hogares, advirtiendo, que “nosotros como movimiento seguimos en pie de lucha, y seguiremos las 48 horas planteadas, y nosotros no hemos levantado nada”, dicen.

Expresan, que respetan la decisión de cada quien, pero que tanto el Movimiento Aníbal Núñez, el 24 de abril como el Burrolote, continuaran dándole la cara al pueblo de Salcedo y sus comunidades.

Antecedentes

Este martes en horas de la tarde las organizaciones populares se reunieron en asamblea con las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal, en donde participaron la gobernadora Lissette Nicasio y la senadora Mercedes Ortiz, entre otros.

Entre las demandas planteadas por las organizaciones, se encuentra la continuidad de los trabajos de reconstrucción de la carretera Palmarito – Salcedo, la entrada del Cruce de Marina Gil, en Monte Adentro; la terminación del puente de la comunidad de Las Caobas, carretera de Las Luisas- Alto de Los Lirianos, carretera Palmar – Barahona- Villa Tapia.

Otras demandas son, la reconstrucción del primer nivel del hospital Pascasio Toribio Piantini, contra los atropellos de la Dirección General de Tránsito (Digeset), el reasfaltado de las calles de Salcedo y por la reconstrucción de la carretera turística Monte- Llano Río Partido, la cual según precisan ha sido prometida en dos ocasiones por el Ministro de Turismo, David Collado.

Demandas para Tenares

En Tenares plantean, la terminación y revisión del Sistema de Alcantarillado Sanitario, la reconstrucción de la carretera turística Tenares- Gaspar Hernández, asfaltado de la comunidad de Loma de Agua, de El Corozal Abajo y Al medio, así como los barrios San Antonio, y otros.

También la reconstrucción de la carretera Los Tabucos en la zona montañosa y para que el gobierno disponga también de una investigación sobre la mala calidad de la misma, construida al final del último gobierno encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Para que se dote a este municipio de un camión bomba para el Cuerpo de Bomberos, presupuesto del Ministerio de Deportes para las actividades de esta índole y el debido seguimiento a la segunda parte del plan de construcción de aceras y contenes.