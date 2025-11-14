Guzmán Peralta agota su tiempo en la Policía: ¿Cuál es el siguiente paso?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Hoy se cumplen dos años de aquella tarde del martes 14 de noviembre de 2023, cuando el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta asumió el juramento como director general de la Policía Nacional, por lo que ya debe ceder el cargo.

Así lo establece el artículo 23 de la Ley Orgánica 590-16, que fija el tiempo máximo de permanencia en esa posición.

“La designación del director general de la Policía Nacional se hace por un periodo máximo de dos (2) años, sin perjuicio de la potestad del presidente de la República de disponer su separación anticipada”, se lee en la normativa.

Pero, ¿Cuál es el siguiente paso?

Con el límite legal ya cumplido, según reza el artículo 25 de la referida normativa, Guzmán Peralta “pasa automáticamente a situación de retiro”.

• Relevo en la dirección general: El país se encuentra a la espera de la decisión del presidente Luis Abinader de designar, en las próximas horas o días, a un nuevo director general, dando continuidad al proceso de reforma y a los planes estratégicos en curso.

• Reubicación o funciones especiales: Como ocurre con altos mandos al finalizar su ciclo, Guzmán Peralta podría ser asignado a un rol de asesoría en materia de seguridad, a comisiones estratégicas o a posiciones vinculadas a su experiencia.

• El destino de la Policía Nacional: El relevo podría definir no solo el liderazgo de la institución, sino también el ritmo y la profundidad de los cambios que aún faltan por consolidar en torno a la llamada reforma policial.