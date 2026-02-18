Guzmán Peralta traspasa mando a Andrés Modesto Cruz Cruz: conoce qué dijeron

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta traspasó este miércoles el mando de director de la Policía Nacional al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, durante un acto protocolar llevado a cabo en la sede central de la institución.

“En este momento de transición, hago entrega del mando al mayor general, ingeniero Andrés Modesto Cruz Cruz, convencido de que bajo su liderazgo continuará consolidando estos esfuerzos y respaldo a la transformación institucional que hoy es una realidad y que ya rinde sus frutos en favor de la ciudadanía”, manifestó Guzmán Peralta.

Sostuvo que se marcha con la tranquilidad de haber servido con honor, fiel al lema proteger y servir, y con la certeza de que la Policía Nacional seguirá avanzando con pasos firmes hacia un futuro de mayor confianza, cercanía y eficiencia para con la gente.

De igual forma, el mayor general, quien ahora pasa a ser asesor del presidente de la República en materia policial, expresó su agradecimiento a las personas que estuvieron junto a él durante su gestión en la institución del orden.

“Aprovecho la ocasión para expresar mi sincero agradecimiento a mi esposa, a mi familia, que siempre estuvieron a mi lado; al ministro de Defensa, a la ministra de Interior y Policía, a la procuradora general de la República, a las diferentes comisiones de reforma y transformación de la Policía Nacional, y a todos los organismos que integran la Fuerza de Tarea Conjunta”, pronunció.

Por su parte, Andrés Modesto Cruz Cruz prometió transformar la Policía Nacional con disciplina, ética y modernización.

Cruz Cruz encabeza su primera actividad oficial como director general de la Policía

El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director general de la Policía Nacional, junto a su esposa, Lonie Catherine Seijo de Cruz, encabezó la misa con motivo del Miércoles de Ceniza, dando inicio al tiempo de Cuaresma.

La actividad contó con la presencia de familiares, altos mandos policiales y representantes de los medios de comunicación, en un ambiente de recogimiento y reflexión espiritual.

Además, participó el Guzmán Peralta, acompañado de su esposa, Ingrid Castro de Guzmán.