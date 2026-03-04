Habrá aguaceros en 20 provincias

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy ocurrirán aguaceros moderados a fuertes, con tronadas y ráfagas de viento en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, Santiago Rodríguez, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, San Pedro de Macorís, San Juan, Santo Domingo y en el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y se extenderán hasta la tarde y que serán provocadas por la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

El organismo prevé estarán un poco calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del este y bajas en la noche y la madrugada, en especial en zonas montañosas y valles.

En la Costa Atlántica, desde la isla Saona, en La Altagracia, hasta Cabo Francés Viejo, en María Trinidad Sánchez, Meteorología recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales.

Igual para la Caribeña, desde isla Beata, en Pedernales, hasta playa Paraíso, en Barahona.