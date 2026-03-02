¿Lloverá o no?
Pronóstico del tiempo en República Dominicana: clima día por día esta semana
“Mañana lunes seguirán los efectos de la vaguada y de la humedad procedente desde el Mar Caribe: después del mediodía incrementarán las posibilidades lluvias moderadas. El frente frío se quedará en el Atlántico”, explicó.
Una serie de vaguadas y vientos húmedos incidirán en República Dominicana durante los próximos 10 días, generando períodos lluviosos entre moderadas y fuertes principalmente en las tardes y las noches.
Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.
“Una anomalía térmica moderada se ha establecido en los últimos días en el territorio dominicano, incrementando ligeramente las temperaturas durante el período diurno: sin embargo, las noches y madrugadas han permanecido muy frescas por la temporada frontal”, dijo.
Indicó además que una vaguada, de tránsito al norte del Caribe, influye en el país con nubosidad y algunas lluvias: en las próximas horas podrían mantenerse las precipitaciones en el sur, suroeste, Cordillera Central, norte, noroeste y zona fronteriza.
Suriel puntualizó además que el martes se fortalecerá la vaguada y llegarán vientos más húmedos hasta RD, por lo que los aguaceros se tornarán más significativos: también aumentará el potencial de inundaciones repentinas en el norte, noroeste y sureste.
“Para el miércoles y el jueves seguirán los períodos lluviosos moderados en la tarde debido a los efectos de la vaguada y a la humedad marina”, añadió.
Ya para el viernes después del mediodía incrementarán las precipitaciones en gran parte del país.
