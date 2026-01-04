Haitianos deben ponerse de acuerdo para estabilizar su país, advierte Iván Gatón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El profesor y analista internacional Iván Gatón afirmó que los haitianos están llamados a alcanzar un acuerdo político que permita estabilizar su nación, organizar elecciones y elegir un presidente legítimo. Durante una entrevista en el programa Esferas de Poder, transmitido por RNN Canal 27, Gatón advirtió que la falta de consenso en Haití representa una “espada de Damocles” para la República Dominicana.

El académico sostuvo que, a diferencia de la experiencia dominicana tras 1965, Haití nunca ha logrado construir un proyecto común de nación. Señaló que más del 60% de la población carece de identidad formal, lo que refleja la ausencia de una élite comprometida con un futuro compartido.

Iván Gaton

Gatón enfatizó que la solución no puede imponerse desde el extranjero, ya que la presión política y económica externa solo genera tensiones. “Los problemas de Haití deben resolverlos los propios haitianos”, subrayó.

En su análisis, también abordó el contexto geopolítico global, destacando el regreso de las esferas de influencia de los imperios, la presencia de China y Rusia en Venezuela, y la necesidad de negociaciones en la guerra de Ucrania.