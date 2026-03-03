Haitianos se movilizan en Juana Méndez y afecta actividad comercial en la frontera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Momento de tensión se vive en la frontera norte del país donde haitianos con motores de carga de tres gomas se han movilizado de manera pacífica en Juana Méndez en rechazo a la disposición que ejecuta el ayuntamiento municipal de Dajabón, que busca regularizar la entrada de los extranjeros.

El alcalde Santiago Riverón alertó que ha recibido amenazas de que la frontera será cerrada por los haitianos con motores, quienes se han abstenido de cruzar desde Haití hacia República Dominicana, por la zona de Dajabón en rechazo al pago que se les está exigiendo para regularizar su transporte.

“Que cierren las frontera las veces que ellos quieran, pero los haitianos no nos van a meter chantaje a nosotros aquí con el tema del comercio, hemos recibido presión, pero mientras yo sea alcalde aquí en Dajabón la ley la vamos hacer respetar en este pueblo”, dijo el alcalde.

El ayuntamiento está exigiendo a los haitianos con motores de tres gomas que cruzan desde Juana Méndez a Dajabón, tener licencia de conducir, un seguro para la motocicleta y pagar un permiso de rodamiento al cabildo municipal según sea informado.

Ante la tensión, militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) se mantienen desplegados en el paso fronterizo ante cualquier situación, mientras que del lado haitiano miembros de la Policía Nacional de Haití junto con agentes de Polifront, se mantienen atentos en el área para evitar disturbios.

Por el momento se desconoce si las autoridades fronterizas tanto de Juana Mendez como de Dajabón sostendrán un encuentro para buscar una solución al conflicto que actualmente afecta la actividad comercial y económica en la zona.