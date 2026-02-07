Hallan sano y salvo a menor de 13 años que había sido reportado como desaparecido en La Guáyiga

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, a través del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Dicrim), informa que fue localizado sano y salvo un adolescente de 13 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de febrero de 2026.

El menor, cuya identidad se hace reserva conforme a la ley, fue ubicado la mañana del viernes 7 de febrero de 2026, en la residencia de un amiguito situada en el sector La Guáyiga, municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con el informe preliminar, miembros de la Policía Nacional dieron seguimiento a la denuncia interpuesta por la madre del adolescente, lo que permitió establecer que el jovencito se encontraba en buen estado de salud y que había permanecido en casas de familiares y amistades durante el tiempo en que estuvo ausente de su hogar.

Tras su localización, el menor fue entregado a sus familiares, quienes se encuentran a cargo de su custodia, quedando el caso debidamente resuelto.

La Policía Nacional reitera su compromiso de actuar con celeridad, profesionalismo y sensibilidad en los casos relacionados con personas desaparecidas, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, garantizando siempre el respeto a sus derechos y protección integral.