Madre de Brianna Genao: "Parece que muchos prefieren hacerse los locos"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cargada de impotencia, Yessica González, madre de la niña desaparecida Brianna Genao, se quejó de que a cerca de 40 días su hija no haya aparecido, después de esa tarde del 31 de diciembre del 2025, en Barrero, Imbert, provincia Puerto Plata, donde se le vio por última vez.

"¿Cómo es posible que en este país se olviden las cosas tan rápido? Es el claro ejemplo de cómo una noticia apaga a otra, de cómo el dolor ajeno pierde importancia con el paso de los días. Uno ya no se siente seguro ni en su propio país, mientras personas sin corazón hacen y deshacen sin que pase nada", escribió la progenitora en su cuenta de Instagram.

"Parece que muchos prefieren hacerse los locos y dejar que el tiempo borre los casos, esperando que el país, por sí solo, los olvide… como si el dolor también tuviera fecha de vencimiento", aseveró la joven.

"Mi niña Brianna tiene desaparecida desde el 31 de diciembre y, a esta fecha, no tenemos respuesta de nada, absolutamente nada. Exigimos una respuesta", se quejó.

Gónzalez cuestionó, además: "¿Cómo es posible que desaparezcan niños y no se actúe con la urgencia que eso merece? ¿Cómo pueden hablar y opinar sin importarles el sufrimiento de una familia destrozada?".

El llamado y la muestra de dolor de la joven se da luego de que las autoridades policiales, Defensa Civil y hasta el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) duraran más de tres semanas buscando a la menor de 3 años, sin éxito.

El caso fue remitido, para colaboración, a la Policía Internacional (Interpol, en inglés), entidad que emitió una alerta amarilla, que tiene que ver con personas que están desaparecidas o fueron secuestradas. La desaparición de Brianna Genao es una de las más de mil que actualmente existen en el país.