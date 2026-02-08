¿Qué hará el presidente Luis Abinader este domingo?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este domingo el presidente de la República, Luis Abinader inaugurará el nuevo Hotel Holiday Inn y varios proyectos deportivos en Puerto Plata y visitas religiosas.

A continuación, la agenda presidencial:

Santiago

Actividades

10:00 a. m. El presidente Luis Abinader presidirá la inauguración del Hotel Holiday Inn.

Lugar: Hotel Holiday Inn.

11:15 a.m. El jefe de Estado encabezará la inauguración del Polideportivo Gregorio Luperón.

Lugar: Polideportivo Gregorio Luperón, Puerto Plata.

12:00 p.m. El mandatario realizará una visita de cortesía a Monseñor Julio César Corniel Amaro obispo de la Diócesis de Puerto Plata.

Lugar: Diócesis de Puerto Plata.

12:30 p.m. El gobernante encabezará la inauguración del Polideportivo del Club Gustavo Behall.

Lugar: Puerto Plata.

3:30 p.m. El presidente Luis Abinader encabezará el lanzamiento del proyecto "La Ruta del Encuentro".

Lugar: La Isabela Histórica, Puerto Plata.