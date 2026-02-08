Santiago y Puerto Plata
¿Qué hará el presidente Luis Abinader este domingo?
Todos los detalles de la agenda presidencial
Este domingo el presidente de la República, Luis Abinader inaugurará el nuevo Hotel Holiday Inn y varios proyectos deportivos en Puerto Plata y visitas religiosas.
A continuación, la agenda presidencial:
Santiago
Actividades
10:00 a. m. El presidente Luis Abinader presidirá la inauguración del Hotel Holiday Inn.
Lugar: Hotel Holiday Inn.
11:15 a.m. El jefe de Estado encabezará la inauguración del Polideportivo Gregorio Luperón.
Lugar: Polideportivo Gregorio Luperón, Puerto Plata.
12:00 p.m. El mandatario realizará una visita de cortesía a Monseñor Julio César Corniel Amaro obispo de la Diócesis de Puerto Plata.
Lugar: Diócesis de Puerto Plata.
12:30 p.m. El gobernante encabezará la inauguración del Polideportivo del Club Gustavo Behall.
Lugar: Puerto Plata.
3:30 p.m. El presidente Luis Abinader encabezará el lanzamiento del proyecto "La Ruta del Encuentro".
Lugar: La Isabela Histórica, Puerto Plata.