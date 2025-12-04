¿Has visto a Birilo? Sus familiares lo reportaron como desaparecido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Está desaparecido Birilo Castro Vásquez, un hombre de 74 años, que padece de mal de Alzheimer y que fue visto por última vez este miércoles 03 de diciembre, a la 1:30 de la tarde frente al Hospital Docente Semma, en el sector Gascue, Distrito Nacional.

Así lo reportaron sus familiares, quienes están desesperados por el hecho y esperan dar con el paradero de Castro Vásquez. Indicaron además que el caballero está vestido de abrigo color crema con un pantalón marrón.

Los familiares informaron que el caso está en conocimiento de las autoridades policiales.

Si tiene alguna información para dar con Birilo, sírvase en llamar a los teléfonos 809-722-15 y 809-983-5300, con Emma y Cristian Castro, respectivamente.