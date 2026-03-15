Los actores que fueron nominados muchas veces antes de ganar

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Ganar un premio Óscar no es tarea fácil. Considerado el máximo reconocimiento en la industria del cine, muchos actores han tenido que esperar años e incluso varias nominaciones antes de lograr alzarse con la preciada estatuilla.

A lo largo de la historia de los premios de la Academia, varios intérpretes han sido nominados en múltiples ocasiones antes de finalmente conseguir el galardón. A continuación, algunos de los casos más conocidos.

Robert Duvall

Fotografía de archivo del actor estadounidense Robert Duvall. EFE/Michael Nelson

El actor Robert Duvall, siete veces nominado al Óscar, ganó finalmente la estatuilla por su interpretación de un vagabundo y ex cantante de country en la película Tender Mercies (1983), según detalla Associated Press (AP).

Antes de ese reconocimiento, Duvall había desarrollado una extensa carrera en el teatro, la televisión y el cine, donde sus papeles marcaron la historia del séptimo arte.

Su interpretación como el consejero de la familia Corleone en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola, le valió su primera nominación al Óscar y lo lanzó a la fama internacional. También participó en El Padrino II (1974).

El aclamado actor, recordado además por películas como Apocalypse Now y El Padrino, falleció en febrero de 2026 a los 95 años.

Al Pacino

Al Pacino posa en la sala de prensa de los Premios Óscar el domingo 10 de marzo de 2024 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

Otro caso emblemático es el de Al Pacino, quien fue nominado en varias ocasiones antes de ganar el Óscar.

De acuerdo con EFE, el actor de 85 años ha sido nominado nueve veces en categorías de actuación y finalmente obtuvo el premio a Mejor Actor por su interpretación en Perfume de mujer en 1992.

Denzel Washington

Denzel Washington se convirtió en el afroamericano con más nominaciones al Oscar AFP PHOTO-Mike NELSON

El actor Denzel Washington también ha acumulado varias nominaciones a lo largo de su carrera y ha logrado ganar dos premios Óscar.

Su talento se ha reflejado en películas como Cry Freedom (1987), The Preacher’s Wife (1996) y American Gangster (2007). Washington ganó el Óscar por sus interpretaciones en Glory (1989) y Training Day (2001).

Según Univisión, el actor ha recibido al menos seis nominaciones al premio de la Academia por sus actuaciones en Cry Freedom (1987), Glory (1989), Malcolm X (1992), The Hurricane (1999), Training Day (2001) y Flight (2012).

Jeff Bridges

Jeff BridgesFuente externa

El actor Jeff Bridges también tuvo que esperar varias nominaciones antes de conseguir su primer Óscar.

Según Reuters, Bridges ganó el premio a Mejor Actor por su papel en Crazy Heart, donde interpretó a un cantante de country alcohólico que busca redención.

Antes de ese triunfo, el actor había sido nominado en cuatro ocasiones, pero no había logrado quedarse con la estatuilla.