¿Dónde hay alerta por lluvias en RD? COE eleva niveles en 4 provincias y mantiene 17 en amarilla

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene gran parte del territorio nacional bajo alerta este domingo, debido a la incidencia de una vaguada que continúa generando lluvias en varias regiones del país.

En alerta roja se encuentran las provincias: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Valverde, donde existe mayor riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Mientras que en alerta amarilla están: Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, Samaná, Independencia, Bahoruco, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte (en especial el Bajo Yuna) y Hermanas Mirabal.

En tanto, en alerta verde figuran: Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, La Altagracia, San Pedro de Macorís y La Romana, donde se mantiene vigilancia ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

El COE explicó que estas alertas responden a la saturación de los suelos tras varios días de lluvias, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas tanto en zonas urbanas como rurales.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios mientras persistan las condiciones de riesgo.

Asimismo, indicaron que el evento meteorológico continúa en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas actualizaciones en los niveles de alerta en las próximas horas.