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Según reportes preliminares, el puente sobre el río Camú, ubicado en la carretera turística Gregorio Luperón que conecta Santiago con Puerto Plata, colapsó tras la crecida del afluente, en medio de las intensas lluvias que afectan la provincia.

La información sobre el colapso de la estructura ha generado preocupación, ya que esta vía es clave para la comunicación entre ambas provincias, mientras las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños.

Colapsa puente sobre el río Camú en la carretera turística Luperón

De acuerdo con el boletín de las 7:00 de la mañana del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la situación en Puerto Plata es crítica, con múltiples comunidades impactadas por inundaciones y desbordamientos de ríos.

La Defensa Civil informó que en el municipio de Guananico la calle principal se encuentra inundada, y al menos cuatro viviendas han resultado parcialmente afectadas.

En el distrito municipal de Yásica, el desbordamiento de varios ríos —entre ellos Yásica, Yasiquita, Sonador, San Marcos, El Naranjal, Madre Vieja, Bajabonico y Caonao— ha provocado que unas 85 viviendas queden inundadas.

Asimismo, unas 30 familias, equivalentes a 150 personas, fueron trasladadas a un centro educativo en Yásica habilitado como albergue temporal. Otras 287 personas se han desplazado hacia casas de familiares y amigos.

Los organismos de socorro se mantienen en las zonas afectadas realizando labores de asistencia y evaluación, mientras exhortan a la población a mantenerse atenta a los informes oficiales y evitar zonas vulnerables.